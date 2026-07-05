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Persija Jakarta Umumkan 6 Pemainnya Dipanggil TC Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |14:53 WIB
Persija Jakarta Umumkan 6 Pemainnya Dipanggil TC Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026
Persija Jakarta mengumumkan enam pemainnya dipanggil TC Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@persija)
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JAKARTA – Persija Jakarta mengumumkan pemanggilan enam pemainnya untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Klub lalu mengirim doa terbaik untuk mereka.

Keenam pemain tersebut adalah Rayhan Hannan, Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho, Jordi Amat, Mauro Zijlstra, dan Shayne Pattynama. Mereka mendapat panggilan dari pelatih John Herdman.

Sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

“Jakarta menjawab panggilan Garuda. Enam Macan Kemayoran mendapat panggilan untuk mengikuti Pemusatan Latihan Tahap 1 Tim Nasional Indonesia. Berikan yang terbaik untuk Garuda!” tulis Persija di akun Instagram @persija.

1. Digelar 5-11 Juli 2026

Adapun, TC tahap 1 Timnas Indonesia itu akan digelar di Bali pada 5-11 Juli 2026. Mereka akan dipersiapkan menuju Piala AFF 2026 yang dihelat 23 Juli hingga 24 Agustus.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung di Grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda akan bersaing dengan Timnas Vietnam, Timnas Kamboja, Timnas Singapura, dan Timnas Timor Leste.

Ajang dua tahunan itu digelar bertepatan dengan masa pramusim tim-tim Eropa. Karena itu, Herdman memutuskan mengandalkan pemain-pemain yang berkarier di liga lokal dan Asia Tenggara.

 

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