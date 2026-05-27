Port FC hingga Johor Darul Takzim Disebut Tampil di Piala Presiden 2026!

TURNAMEN pramusim Piala Presiden 2026 disebut akan semakin ramai dengan kehadiran sejumlah klub luar negeri. Selain Port FC selaku juara bertahan, Johor Darul Takzim (JDT) akan ikut ambil bagian.

Dua versi Piala Presiden 2026 akan digelar dalam waktu dekat. Pertama, ada turnamen yang diikuti 64 klub dari Liga 4. Sementara, satu lagi merupakan ajang pramusim.

1. Semarak

Trofi Piala Presiden dipamerkan jelang final (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)

Piala Presiden 2026 versi turnamen pramusim diyakini akan semarak. Sejumlah klub luar negeri disebut akan berpartisipasi. Port FC hampir pasti tampil karena merupakan juara bertahan dari edisi 2025.

Jurnalis Thailand, Jay Worathap, mengungkap ada dua tim luar negeri lain yang akan berpartisipasi. Mereka adalah JDT dan Lion City Sailors FC.

“Port FC merencanakan ke depan untuk (masa) pramusim, menguji tim sebelum terjun di AFC Champions League Elite (ACL Elite),” tulis Worathap di akun Facebook pribadinya, dikutip Rabu (27/5/2026).

“Dengan rencana mempertahankan Piala Presiden, tim-tim seperti JDT (Malaysia), Lion City Sailors (Singapura), dan Persib Bandung mengikuti kompetisi ini,” imbuhnya.