Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri

Port FC jadi satu-satunya juara Piala Presiden yang berasal dari luar negeri (Foto: Instagram/@portfc_official)

KISAH Port FC, klub Asnawi Mangkualam yang jadi satu-satunya juara Piala Presiden dari luar negeri, menarik untuk diulas. Sebab, mereka berhasil mencatatkan sejarah!

Port FC tampil sebagai juara Piala Presiden 2025 usai menaklukkan Oxford United di partai final. Laga itu berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu 13 Juli 2025 malam WIB.

1. Ketinggalan dan Kartu Merah

Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@portfc_official)

Oxford United unggul duluan di menit kedelapan lewat gol Mark Harris. Namun, Port FC bangkit dan melesakkan dua gol via Teerasak Poeiphimai (45’) dan Brayan Perea (48’).

Hebatnya, The Lions harus bermain dengan 10 orang setelah Tanaboon Kesarat dikartu merah wasit pada menit ke-53. Strategi bertahan total yang diinstruksikan pelatih Alexandre Gama mampu dieksekusi dengan baik.

2. Klub-Klub Indonesia

Port FC pun tampil sebagai juara Piala Presiden 2025. Mereka mencatat sejarah sebagai kesebelasan asal luar negeri pertama yang menjadi kampiun di turnamen pramusim tersebut.

Sejak digelar pada 2015, turnamen ini memang hanya diikuti oleh klub-klub Indonesia. Namun, pada 2025, panitia melakukan terobosan dengan mengundang dua kesebelasan luar negeri yakni Oxford United dan Port FC.