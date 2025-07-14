Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |11:51 WIB
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
Oxford United kala berlaga. (Foto: Instagram/@oufcofficial)
A
A
A

ALASAN pelatih Oxford United, Gary Rowett, kalah 1-2 dari Port FC di final Piala Presiden 2025. Hasil minor ini membuat Oxford United gagal juara.

Rowett mengaku khawatir pemainnya cedera ketimbang menjadi juara Piala Presiden 2025. Pasalnya, ajang itu hanya bertajuk pramusim sehingga jadi pemanasan saja.

Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@portfc_official)

1. Oxford United Kalah dari Port FC

Oxford United menelan kekalahan 1-2 dari Port FC pada laga final Piala Presiden 2025. Laga tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu 13 Juli 2025 malam WIB.

Rowett mengatakan hujan deras memang menyulitkan permainan Oxford United sehingga pemainnya lebih mudah mengalami kontak fisik dengan lawan. Dia pun sempat khawatir semangat pemain untuk meraih hasil manis bisa membuat cedera.

"Iya, pertandingannya sangat menantang karena kondisi lapangan, hujan turun dan menutupi rumput," kata Gary usai laga final.

"Hujan turun sangat deras, dan itu membuat kami jauh lebih khawatir tentang kondisi dan keamanan para pemain kami daripada hasilnya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155104/marselino_ferdinan-FfOv_large.jpg
Penyebab Marselino Ferdinan Absen di Final Piala Presiden 2025, Pelatih Oxford United: Cedera!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632145/bikepackers-escape-sukses-guncang-kulon-progo-plo.webp
Bikepackers Escape Sukses Guncang Kulon Progo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_inggris.jpg
Inggris Tim Eropa Pertama Lolos Piala Dunia 2026, Ronaldo Cs Tertahan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement