Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025

ALASAN pelatih Oxford United, Gary Rowett, kalah 1-2 dari Port FC di final Piala Presiden 2025. Hasil minor ini membuat Oxford United gagal juara.

Rowett mengaku khawatir pemainnya cedera ketimbang menjadi juara Piala Presiden 2025. Pasalnya, ajang itu hanya bertajuk pramusim sehingga jadi pemanasan saja.

1. Oxford United Kalah dari Port FC

Oxford United menelan kekalahan 1-2 dari Port FC pada laga final Piala Presiden 2025. Laga tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu 13 Juli 2025 malam WIB.

Rowett mengatakan hujan deras memang menyulitkan permainan Oxford United sehingga pemainnya lebih mudah mengalami kontak fisik dengan lawan. Dia pun sempat khawatir semangat pemain untuk meraih hasil manis bisa membuat cedera.

"Iya, pertandingannya sangat menantang karena kondisi lapangan, hujan turun dan menutupi rumput," kata Gary usai laga final.

"Hujan turun sangat deras, dan itu membuat kami jauh lebih khawatir tentang kondisi dan keamanan para pemain kami daripada hasilnya," tambahnya.