Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |01:05 WIB
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
Port FC juara Piala Presiden 2025. (Foto: Port FC)
A
A
A

PORT FC libur 2 hari usai juara Piala Presiden 2025. Pelatih Port FC, Alexandre Gama, mengatakan waktu libur ini diberikan kepada para pemainnya karena ingin merayakan gelar juara.

Selain itu, Asnawi Mangkualam cs diharapkan bisa memiliki waktu untuk beristirahat lebih banyak usai berjuang di Piala Presiden 2025. Klub asal Thailand itu memang berjuang keras hingga sukses rebut gelar juara.

Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@portfc_official)

1. Port FC Juara Piala Presiden 2025

Port FC berhasil mengunci gelar juara turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Klub asal Thailand itu menjadi kampiun setelah mengalahkan Oxford United (Inggris) 2-1 di laga pamungkas.

Pertandingan itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 13 Juli 2025 malam WIB. Dalam laga tersebut, Port FC sempat tertinggal lewat gol Mark Harris (6'). Namun, Port Lions -julukan Port FC- membalas via Teerasak Poeiphimai (43'), dan Brayan Perea (48').

Dengan hasil ini, Port FC menjadi klub Thailand pertama yang juara Piala Presiden. Gama tak bisa menyembunyikan rasa senangnya usai mengantar Port Lions menjadi kampiun.

"Kami datang ke sini untuk mencoba menjadi juara dan kami kembali ke Thailand. Dengan medali dan trofi ini, saya pikir tim saya berkompetisi dengan sangat baik. Kami bermain melawan juara di Indonesia, peringkat kedua, dan kami bermain melawan tim Inggris," kata Gama dalam jumpa pers usai laga, dikutip Selasa (15/7/2025).

"Dan sepakbola yang kami mainkan di sini, di Thailand atau Indonesia, sangat berbeda. Namun, kami selalu menunjukkan organisasi yang baik, para pemain menunjukkan semangat yang tinggi. Mereka benar-benar ingin memenangkan kompetisi ini. Dan kami sangat senang," sambung pelatih asal Brasil itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155104/marselino_ferdinan-FfOv_large.jpg
Penyebab Marselino Ferdinan Absen di Final Piala Presiden 2025, Pelatih Oxford United: Cedera!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632803/pon-bela-diri-kudus-2025-jatim-kuasai-gulat-dki-jakarta-di-judo-yvm.webp
PON Bela Diri Kudus 2025: Jatim Kuasai Gulat, DKI Jakarta di Judo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/04/pelatih_timnas_brasil_carlo_ancelotti.jpg
Komentar Mengejutkan Ancelotti Usai Timnas Brasil Dipermalukan Jepang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement