Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!

PORT FC libur 2 hari usai juara Piala Presiden 2025. Pelatih Port FC, Alexandre Gama, mengatakan waktu libur ini diberikan kepada para pemainnya karena ingin merayakan gelar juara.

Selain itu, Asnawi Mangkualam cs diharapkan bisa memiliki waktu untuk beristirahat lebih banyak usai berjuang di Piala Presiden 2025. Klub asal Thailand itu memang berjuang keras hingga sukses rebut gelar juara.

1. Port FC Juara Piala Presiden 2025

Port FC berhasil mengunci gelar juara turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Klub asal Thailand itu menjadi kampiun setelah mengalahkan Oxford United (Inggris) 2-1 di laga pamungkas.

Pertandingan itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 13 Juli 2025 malam WIB. Dalam laga tersebut, Port FC sempat tertinggal lewat gol Mark Harris (6'). Namun, Port Lions -julukan Port FC- membalas via Teerasak Poeiphimai (43'), dan Brayan Perea (48').

Dengan hasil ini, Port FC menjadi klub Thailand pertama yang juara Piala Presiden. Gama tak bisa menyembunyikan rasa senangnya usai mengantar Port Lions menjadi kampiun.

"Kami datang ke sini untuk mencoba menjadi juara dan kami kembali ke Thailand. Dengan medali dan trofi ini, saya pikir tim saya berkompetisi dengan sangat baik. Kami bermain melawan juara di Indonesia, peringkat kedua, dan kami bermain melawan tim Inggris," kata Gama dalam jumpa pers usai laga, dikutip Selasa (15/7/2025).

"Dan sepakbola yang kami mainkan di sini, di Thailand atau Indonesia, sangat berbeda. Namun, kami selalu menunjukkan organisasi yang baik, para pemain menunjukkan semangat yang tinggi. Mereka benar-benar ingin memenangkan kompetisi ini. Dan kami sangat senang," sambung pelatih asal Brasil itu.