Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Marselino Ferdinan Absen di Final Piala Presiden 2025, Pelatih Oxford United: Cedera!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |10:05 WIB
Penyebab Marselino Ferdinan Absen di Final Piala Presiden 2025, Pelatih Oxford United: Cedera!
Marselino Ferdinan kala membela Oxford United. (Foto: Oxford United)
A
A
A

PENYEBAB Marselino Ferdinan absen di final Piala Presiden 2025 terungkap. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberi update kondisi Marselino Ferdinan.

Rowett pun mengonfirmasi bahwa bintang Timnas Indonesia alami cedera. Alhasil, Rowett dengan berat hati tidak bisa memainkan Marselino Ferdinan di laga final Piala Presiden 2025.

Cerita Adaptasi Marselino Ferdinan dan Ole Romeny di Oxford United

1. Marselino Ferdinan Absen

Dalam laga final itu, Oxford United menelan kekalahan 1-2 dari Port FC. Pertemuan kedua tim tersaji di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu 13 Juli 2025 malam WIB.

Gary mengatakan Marselino harus menepi karena cedera yang dialaminya. Jadi, Marselino tak bermain bukan karena tidak mendapat menit bermain dari Rowett.

Dengan begitu, Marselino menambah panjang daftar pemain Oxford United yang mengalami cedera. Sebelumnya, rekan setim Marselino di Timnas Indonesia, Ole Romeny, juga mengalami cedera saat laga melawan Arema FC, beberapa waktu lalu.

"Iya, Marselino (Ferdinan) mengalami cedera. Kami mendapati 4-5 pemain yang cedera di turnamen ini," ucap Gary usai laga final.

"Brian De Keersmaecker juga mengalami cedera. Itulah yang terjadi kepada Marselino," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632467/esports-ditarget-5-medali-sea-games-2025-free-fire-dan-mlbb-womens-jadi-nomor-andalan-hdo.webp
E-Sports Ditarget 5 Medali SEA Games 2025, Free Fire dan MLBB Women's Jadi Nomor Andalan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_arab_saudi.jpg
Arab Saudi dan Qatar Lolos Piala Dunia 2026, Irak ke Putaran Kelima
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement