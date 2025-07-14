Penyebab Marselino Ferdinan Absen di Final Piala Presiden 2025, Pelatih Oxford United: Cedera!

PENYEBAB Marselino Ferdinan absen di final Piala Presiden 2025 terungkap. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberi update kondisi Marselino Ferdinan.

Rowett pun mengonfirmasi bahwa bintang Timnas Indonesia alami cedera. Alhasil, Rowett dengan berat hati tidak bisa memainkan Marselino Ferdinan di laga final Piala Presiden 2025.

1. Marselino Ferdinan Absen

Dalam laga final itu, Oxford United menelan kekalahan 1-2 dari Port FC. Pertemuan kedua tim tersaji di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu 13 Juli 2025 malam WIB.

Gary mengatakan Marselino harus menepi karena cedera yang dialaminya. Jadi, Marselino tak bermain bukan karena tidak mendapat menit bermain dari Rowett.

Dengan begitu, Marselino menambah panjang daftar pemain Oxford United yang mengalami cedera. Sebelumnya, rekan setim Marselino di Timnas Indonesia, Ole Romeny, juga mengalami cedera saat laga melawan Arema FC, beberapa waktu lalu.

"Iya, Marselino (Ferdinan) mengalami cedera. Kami mendapati 4-5 pemain yang cedera di turnamen ini," ucap Gary usai laga final.

"Brian De Keersmaecker juga mengalami cedera. Itulah yang terjadi kepada Marselino," tambahnya.