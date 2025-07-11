Marselino Ferdinan dan Ole Romeny Terancam Absen di Final Piala Presiden 2025, Begini Kondisinya!

MARSELINO Ferdinan dan Ole Romeny terancam absen bela Oxford United di final Piala Presiden 2025. Kondisi dua pemain Timnas Indonesia itu pun diungkap sang pelatih, Gary Rowett.

Gary Rowett mengungkapkan Marselino dan Ole Romeny mengalami cedera di laga sebelumnya. Kini, pihak Oxford United pun masih menanti kondisi terkini dari dua pemain mudanya itu.

1. Oxford United Lolos Final

Oxford United berhasil lolos ke final Piala Presiden 2025. Di partai final, mereka akan menghadapi klub asal Thailand, Port FC.

Duel Oxford United vs Port FC akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 13 Juli 2025. Tetapi, Oxford United berpotensi tak diperkuat dua pemain Timnas Indonesia, yakni Marselino Ferdinan dan Ole Romeny.

2. Kondisi Marselino Ferdinan dan Ole Romeny

Oxford United terancam tak diperkuat Marselino Ferdinan dan Ole Romeny di laga krusial tersebut. Rowett mengatakan, Marselino mengalami sedikit cedera dari dua laga sebelumnya.

Oleh karena itu, Rowett akan mengobservasi kondisi mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Jika kondisinya membaik, dia berpeluang untuk main lawan Port FC.

"Ya, Marselino mengalami sedikit cedera di dua laga terakhir. Jadi kami masih menunggu apakah dia tersedia di akhir pekan ini pada pertandingan final," ungkap Rowett kepada awak media di Bandung, dikutip pada Jumat (11/7/2025).

Marselino memang tak masuk skuad saat pertandingan pamungkas fase grup kontra Arema FC, Kamis 10 Juli 2025. Oxford United berhasil memenangkan laga tersebut dengan skor 4-0.

Sama halnya dengan Marselino, Ole Romeny juga sedang mengalami cedera. Bedanya, Ole cedera usai menyumbang satu gol dalam kemenangan atas Arema FC. Dia ditandu keluar pada menit ke-21.

"Ole juga sama, dia mengalami cedera yang cukup buruk dan kita akan lihat kemungkinan bermain di final," tutur Rowett.