Paulinho Moccelin Bikin Ole Romeny Cedera, Pelatih Arema FC Marcos Santos Minta Maaf

BANDUNG – Pelatih Arema FC, Marcos Santos, meminta maaf usai pemainnya Paulinho Moccelin bikin Ole Romeny cedera di laga kontra Oxford United pada Piala Presiden 2025. Ia lalu bicara soal serangan di media sosial yang diterima pemain berpaspor Brasil itu.

Romeny didera cedera engkel usai laga Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025. Ia terkena terjangan Moccelin pada laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis 10 Juli 2025 malam WIB.

1. Dinamika Pertandingan

Imbas dari insiden itu, akun Instagram Moccelin diserang warganet terutama penggemar Timnas Indonesia. Santos lantas pasang badan untuk pemainnya.

Pelatih berpaspor Brasil itu menegaskan insiden tersebut terjadi sebagai bagian dari dinamika pertandingan dan tidak ada niatan buruk dari Moccelin. Sang pemain juga telah menyampaikan permintaan maaf.

“Itu bagian dari pertandingan. Paulinho masuk ke lapangan dalam kondisi siap, tapi kejadian itu terjadi,” kata Santos usai laga, dikutip Jumat (11/7/2025).

“Saya sudah minta maaf, Paulinho juga minta maaf,” sambung pria berusia 46 tahun tersebut.