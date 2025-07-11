Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Penyerang Keturunan yang Bisa Didekati Patrick Kluivert Setelah Ole Romeny Cedera, Nomor 1 Jebolan Piala Dunia Klub 2025!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |10:53 WIB
3 Penyerang Keturunan yang Bisa Didekati Patrick Kluivert Setelah Ole Romeny Cedera, Nomor 1 Jebolan Piala Dunia Klub 2025!
Patrick Kluivert wajib mendekati pemain keturunan baru untuk menggantikan Ole Romeny yang cedera. (Foto: PSSI)
A
A
A

PATRICK Kluivert dapat mendekati sejumlah penyerang keturunan untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Langkah cepat mesti diambil Patrick Kluivert seiring cedera parah yang dialami Ole Romeny saat Oxford United menantang Arema FC di matchday kedua Grup A Piala Presiden 2025, Kamis 10 Juli 2025 malam WIB.

Melihat penampakan Ole Romeny saat ini yang menggunakan alat bantu di kaki kanannya, Timnas Indonesia membutuhkan pemain tambahan di lini serang. Terlebih pada Oktober 2025, Timnas Indonesia sudah bertarung di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Diharapkan pada September 2025 pemain-pemain ini sudah bergabung dan beradaptasi maksimal saat skuad Garuda menantang Lebanon dan Kuwait di Surabaya. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 penyerang keturunan yang bisa didekati Patrick Kluivert setelah Ole Romeny cedera.

1. Adrian Wibowo (Los Angeles FC)

Adrian Wibowo bermain untuk Los Angeles FC (Foto: Instagram/@adrian_wibowo_17)
Adrian Wibowo bermain untuk Los Angeles FC (Foto: Instagram/@adrian_wibowo_17)

Nama Adrian Wibowo terdaftar saat Los Angeles FC ambil bagian di Piala Dunia Klub 2025. Meski tidak sempat dimainkan di Piala Dunia Klub 2025, bukan berarti Adrian Wibowo tidak memiliki kualitas.

Pesepakbola 19 tahun ini dapat diandalkan sebagai winger kanan atau kiri Timnas Indonesia. Jika dibutuhkan, anak dari Boogie Wibowo ini dapat diperankan sebagai penyerang palsu atau false nine.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176065/patrick_kluivert_pernah_menjadi_pelatih_curacao_pada_2015_2016_dan_2021_pssi-bSdA_large.jpg
Ditinggal Patrick Kluivert, Timnas Curacao di Ambang Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176055/patrick_kluivert_diminta_bawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_jika_gagal_lolos_piala_dunia-eBSm_large.jpg
Patrick Kluivert Diminta Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 jika Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176054/masyarakat_indonesia_lebih_khawatir_strategi_patrick_kluivert_ketimbang_wasit_ma_ning_pssi-DNdn_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Khawatir Strategi Patrick Kluivert ketimbang Wasit Ma Ning yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176034/patrick_kluivert_disebut_tak_enak_jika_mainkan_full_diaspora_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-1TS4_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Tak Enak jika Turunkan Starting XI Full Diaspora di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631075/timnas-indonesia-u22-ditekuk-india-saat-uji-coba-indra-sjafri-anakanak-kaget-di-babak-pertama-wsu.webp
Timnas Indonesia U-23 Ditekuk India saat Uji Coba, Indra Sjafri: Anak-anak Kaget di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/unggul_fc_menghancurkan_raybit_fc_lewat_skor_telak.jpg
Hasil Pro Futsal League: Unggul FC Pesta Gol 11-1 atas Raybit FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement