3 Penyerang Keturunan yang Bisa Didekati Patrick Kluivert Setelah Ole Romeny Cedera, Nomor 1 Jebolan Piala Dunia Klub 2025!

Patrick Kluivert wajib mendekati pemain keturunan baru untuk menggantikan Ole Romeny yang cedera. (Foto: PSSI)

PATRICK Kluivert dapat mendekati sejumlah penyerang keturunan untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Langkah cepat mesti diambil Patrick Kluivert seiring cedera parah yang dialami Ole Romeny saat Oxford United menantang Arema FC di matchday kedua Grup A Piala Presiden 2025, Kamis 10 Juli 2025 malam WIB.

Melihat penampakan Ole Romeny saat ini yang menggunakan alat bantu di kaki kanannya, Timnas Indonesia membutuhkan pemain tambahan di lini serang. Terlebih pada Oktober 2025, Timnas Indonesia sudah bertarung di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Diharapkan pada September 2025 pemain-pemain ini sudah bergabung dan beradaptasi maksimal saat skuad Garuda menantang Lebanon dan Kuwait di Surabaya. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 penyerang keturunan yang bisa didekati Patrick Kluivert setelah Ole Romeny cedera.

1. Adrian Wibowo (Los Angeles FC)

Adrian Wibowo bermain untuk Los Angeles FC (Foto: Instagram/@adrian_wibowo_17)

Nama Adrian Wibowo terdaftar saat Los Angeles FC ambil bagian di Piala Dunia Klub 2025. Meski tidak sempat dimainkan di Piala Dunia Klub 2025, bukan berarti Adrian Wibowo tidak memiliki kualitas.

Pesepakbola 19 tahun ini dapat diandalkan sebagai winger kanan atau kiri Timnas Indonesia. Jika dibutuhkan, anak dari Boogie Wibowo ini dapat diperankan sebagai penyerang palsu atau false nine.