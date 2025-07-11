Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Pusing, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Cetak Gol di Eranya Cedera Parah

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |10:19 WIB
Patrick Kluivert Pusing, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Cetak Gol di Eranya Cedera Parah
Patrick Kluivert pusing Ole Romeny cedera jelang perkuat Timnas Indonesia di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PATRICK Kluivert dijamin pusing saat ini. Sebab, satu-satunya pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang bisa mencetak gol di eranya, Ole Romeny, mengalami cedera parah. Ole Romeny mengalami cedera saat memperkuat sang klub, Oxford United, kontra Arema FC di matchday kedua Grup A Piala Presiden 2025 yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Kamis 10 Juli 2025 malam WIB.

Laga baru berjalan 15 menit, pesepakbola 25 tahun ini harus meninggalkan lapangan karena cedera di engkelnya. Saat itu, engkel kanan Ole Romeny dihajar winger kiri Arema FC, Paulinho Mocellin.

1. Absen karena Cedera

Ole Romeny absen dari skuad Oxford United untuk sementara waktu. (Foto: Instagram/@oleromeny)
Ole Romeny absen dari skuad Oxford United untuk sementara waktu. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Ole Romeny memastikan absen untuk sementara dari skuad Oxford United. Di stories Instagram-nya @oleromeny, eks penyerang FC Emmen itu membagikan foto kaki kanannya yang terbalut perban dan alat bantu.

“Terima kasih semuanya atas semua pesannya (doa). Sayangnya, saya akan absen untuk sementara waktu,” kata Ole Romeny.

Pelatih Oxford United Gary Rowett juga menegaskan cedera yang dialami Ole Romeny cukup serius. Kondisi ini tentu menyulitkan Ole Romeny yang berjuang menembus starting XI Oxford United di musim 2025-2026.

2. Patrick Kluivert Wajib Bergerak

Patrick Kluivert wajib bergerak mendatangkan pemain keturunan tambahan di posisi penyerang seiring kehadiran Ole Romeny. Sebab, pelapis Ole Romeny seperti Ramadhan Sananta, Rafael Sturick, Hokky Caraka maupun Dimas Drajad levelnya masih jauh di bawah eks pemain FC Utrecht tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176065/patrick_kluivert_pernah_menjadi_pelatih_curacao_pada_2015_2016_dan_2021_pssi-bSdA_large.jpg
Ditinggal Patrick Kluivert, Timnas Curacao di Ambang Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176055/patrick_kluivert_diminta_bawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_jika_gagal_lolos_piala_dunia-eBSm_large.jpg
Patrick Kluivert Diminta Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 jika Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176054/masyarakat_indonesia_lebih_khawatir_strategi_patrick_kluivert_ketimbang_wasit_ma_ning_pssi-DNdn_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Khawatir Strategi Patrick Kluivert ketimbang Wasit Ma Ning yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176034/patrick_kluivert_disebut_tak_enak_jika_mainkan_full_diaspora_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-1TS4_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Tak Enak jika Turunkan Starting XI Full Diaspora di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/50/1631083/garuda-fight-championship-angkat-gengsi-combat-sports-ke-level-lebih-tinggi-iwa.webp
Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/persija_jakarta_hyundai.jpg
Persija Jakarta Gaet Raksasa Otomotif Korea untuk Dominasi Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement