Patrick Kluivert Pusing, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Cetak Gol di Eranya Cedera Parah

Patrick Kluivert pusing Ole Romeny cedera jelang perkuat Timnas Indonesia di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

PATRICK Kluivert dijamin pusing saat ini. Sebab, satu-satunya pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang bisa mencetak gol di eranya, Ole Romeny, mengalami cedera parah. Ole Romeny mengalami cedera saat memperkuat sang klub, Oxford United, kontra Arema FC di matchday kedua Grup A Piala Presiden 2025 yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Kamis 10 Juli 2025 malam WIB.

Laga baru berjalan 15 menit, pesepakbola 25 tahun ini harus meninggalkan lapangan karena cedera di engkelnya. Saat itu, engkel kanan Ole Romeny dihajar winger kiri Arema FC, Paulinho Mocellin.

1. Absen karena Cedera

Ole Romeny absen dari skuad Oxford United untuk sementara waktu. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Ole Romeny memastikan absen untuk sementara dari skuad Oxford United. Di stories Instagram-nya @oleromeny, eks penyerang FC Emmen itu membagikan foto kaki kanannya yang terbalut perban dan alat bantu.

“Terima kasih semuanya atas semua pesannya (doa). Sayangnya, saya akan absen untuk sementara waktu,” kata Ole Romeny.

Pelatih Oxford United Gary Rowett juga menegaskan cedera yang dialami Ole Romeny cukup serius. Kondisi ini tentu menyulitkan Ole Romeny yang berjuang menembus starting XI Oxford United di musim 2025-2026.

2. Patrick Kluivert Wajib Bergerak

Patrick Kluivert wajib bergerak mendatangkan pemain keturunan tambahan di posisi penyerang seiring kehadiran Ole Romeny. Sebab, pelapis Ole Romeny seperti Ramadhan Sananta, Rafael Sturick, Hokky Caraka maupun Dimas Drajad levelnya masih jauh di bawah eks pemain FC Utrecht tersebut.