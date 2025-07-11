3 Penyerang Timnas Indonesia Bisa Gantikan Ole Romeny yang Cedera Jelang Lawan Kuwait dan Lebanon

Berikut tiga penyerang Timnas Indonesia yang bisa gantikan posisi Ole Romeny jika masih cedera hingga September 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

BERIKUT tiga penyerang Timnas Indonesia bisa gantikan Ole Romeny yang cedera jelang lawan Timnas Kuwait dan Timnas Lebanon. Salah satunya baru mau dinaturalisasi!

Romeny didera cedera engkel usai laga Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025. Ia terkena terjangan Paulinho Moccelino di awal babak pertama.

Ole Romeny cedera di laga Arema FC vs Oxford United (Foto: Okezone/Agi Ilman)

Belum diketahui berapa lama Romeny akan menepi dari lapangan hijau. Cedera pemain berusia 24 tahun itu jelas bikin penggemar Timnas Indonesia khawatir.

Untungnya, agenda Timnas Indonesia berikutnya masih cukup lama, yakni September 2025. Andai belum pulih, ada setidaknya tiga pemain yang bisa mengisi posisi Romeny. Siapa saja?

3 Penyerang Timnas Indonesia Bisa Gantikan Ole Romeny yang Cedera

1. Mauro Zijlstra

Mauro Zijlstra (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

Pemain satu ini baru mau dinaturalisasi menjadi WNI. Proses pemindahan kewarganegaraan Zijlstra sudah dimulai. Jika tak ada halangan, ia bisa memperkuat Timnas Indonesia pada September 2025.

Secara posisi, Zijlstra sangat mampu menggantikan Romeny. Hanya saja, pemain FC Volendam itu masih minim pengalaman di level internasional.

2. Ramadhan Sananta

Ramadhan Sananta berangkat ke Australia bersama Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Pemain satu ini sudah dua kali dipanggil oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Secara posisi, Sananta sangat cocok untuk mengisi pos penyerang tengah yang ditempati Romeny.

Namun, secara gaya permainan, kedua pemain berbeda jauh. Kluivert mesti mengubah strategi demi memaksimalkan potensi Sananta.