Media Vietnam Yakin Banget Park Hang-seo Takkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Media Vietnam yakin banget Park Hang-seo enggak bakalan jadi pelatih Timnas Indonesia! (Foto: VFF)

MEDIA Vietnam, Soha, yakin betul Park Hang-seo tidak akan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Mereka terang-terangan menyebut tawaran bakal ditolak jika datang ke pangkuan eks juru taktik Timnas Vietnam itu.

Sebagaimana diketahui, kursi pelatih kepala Timnas Indonesia sedang kosong pasca PSSI memecat Patrick Kluivert. Federasi sedang mencari sosok pengganti yang tepat sebagai nakhoda Skuad Garuda.

1. Berbagai Nama

Berbagai nama pun muncul mulai dari Shin Tae-yong, Timur Kapadze, hingga Park. Nama terakhir bahkan juga dikaitkan dengan Timnas Thailand yang baru-baru ini memecat pelatih kepalanya, Masatada Ishii.

Nama Park Hang-seo muncul bukan tanpa sebab. Juru taktik berusia 68 tahun itu memiliki pengalaman mentereng, khususnya saat menangani Vietnam. Karena itu, ia dikaitkan sebagai kandidat pelatih baru Timnas Indonesia dan Thailand.

Meski dikaitkan oleh media-media Indonesia dan Thailand, media Vietnam justru meyakini Park bakal menolak tawaran untuk melatih kedua negara tersebut. Mereka menilai sang pelatih sudah melewati masa puncaknya dan tidak perlu membuktikan diri di kancah Asia Tenggara.

“Meski namanya kini santer disebut di media Thailand dan Indonesia, kemungkinan Park Hang-seo menerima tawaran melatih kedua negara itu sangat kecil. Di usia 68 tahun, ia sudah melewati masa puncak kariernya, dan yang lebih penting, ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apa pun di Asia Tenggara,” tulis Soha dalam artikelnya, Rabu (22/10/2025).