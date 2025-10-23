Sebelum Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Diminta Klarifikasi soal Pemecatan Patrick Kluivert

JAKARTA – Pengamat sepakbola nasional, Kesit Budi Handoyo, mendesak PSSI agar segera memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait pemecatan Patrick Kluivert dan seluruh tim kepelatihan asal Belanda dari Timnas Indonesia di semua level. Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi mengenai keputusan tersebut saat ini jauh lebih penting daripada mengumumkan sosok pelatih baru.

PSSI memutuskan menyudahi kerja sama dengan Kluivert dan stafnya pada Kamis 16 Oktober 2025, menyusul kegagalan Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hingga saat ini, PSSI belum mengeluarkan penjelasan resmi mengenai alasan pemecatan Kluivert.

Bagi Bung Kesit, situasi itu sangat disayangkan karena membiarkan isu dan spekulasi berkembang liar di masyarakat, apalagi salah satu staf, Alex Pastoor, sudah angkat bicara.

1. PSSI Harus Segera Bicara

Kesit Budi Handoyo menekankan pentingnya PSSI untuk segera memberikan klarifikasi agar polemik di masyarakat tidak berkepanjangan. Ia menilai, penjelasan ini harus disampaikan segera, terpisah dari pengumuman pelatih baru.

“Supaya isunya tidak semakin liar, kabarnya tidak semakin simpang-siur. Menurut saya ya sudah seharusnya PSSI secepatnya memberikan penjelasan, memberikan keterangan kepada masyarakat. Apa sebenarnya yang terjadi di Timnas Indonesia,” kata Kesit kepada Okezone, Kamis (23/10/2025).

"Saya pikir penjelasan ini harusnya disampaikan dulu, tidak harus kemudian menunggu misalnya berbarengan dengan nanti pelatih baru,” tambahnya.

Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)

2. Butuh Transparansi

Menurut Kesit, klarifikasi mengenai pemecatan Kluivert dan koleganya sangat krusial sebagai bentuk transparansi federasi kepada publik. PSSI masih bungkam soal rincian kegagalan Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.