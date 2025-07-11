Patrick Kluivert Ngamuk Ole Romeny Cedera Parah Jelang Perkuat Timnas Indonesia di Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026?

PATRICK Kluivert mengamuk Ole Romeny cedera parah jelang memperkuat Timnas Indonesia di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Malang tak bisa ditolak, Ole Romeny mengalami cedera saat sang klub Oxford United menantang Arema FC di laga kedua Grup A Piala Presiden 2025 yang dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Kamis 10 Juli 2025 malam WIB.

Awal laga berjalan mulus bagi Ole Romeny. Penyerang 25 tahun itu menggandakan keunggulan Oxford United via sepakan kaki kanan di menit sembilan.

Momen Ole Romeny dijegal Paulinho. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Namun, lima menit berselang, Ole Romeny ditandu keluar lapangan setelah engkel kaki kanannya dihajar winger kiri Arema FC, Paulinho Moccelin. Kelar pertandingan yang berakhir 4-0 untuk kemenangan Oxford United itu, Ole Romeny membagikan momen mengerikan saat Paulinho Moccelin menjegalnya.

“Tidak kartu merah? Lelucon,” kata Ole Romeny di stories Instagram-nya, @oleromeny.

Hanya saja tak lama setelah unggahan itu dirilis, Ole Romeny langsung menghapusnya. Satu yang pasti, Ole Romeny kecewa kepada wasit yang tidak mengeluarkan Paulinho Moccelin dari lapangan setelah menjegalnya.

1. Absen Sementara Waktu

Ole Romeny kemudian membagikan kondisi terbaru. Juga via stories di Instagram, eks pemain FC Utrecht itu sedang terbaring di kasur salah satu rumah sakit, yang mana kaki kanan terbalut perban dan alat bantu.