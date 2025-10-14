Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Dipecat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026? Zainudin Amali: Tunggu Laporan BTN

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |08:18 WIB
Patrick Kluivert Dipecat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026? Zainudin Amali: Tunggu Laporan BTN
Patrick Kluivert langsung dipecat usai Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026? (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum I PSSI (Waketum I PSSI), Zainudin Amali, angkat bicara soal nasib Patrick Kluivert usai gagal membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pihaknya mengaku memilih menunggu laporan dari pihak Badan Tim Nasional (BTN).

Skuad Garuda tidak mampu bersaing dalam fase Grup B Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Timnas Arab Saudi dan 0-1 dari Timnas Irak.

Patrick Kluivert (Foto: PSSI)

1. Tunggu Laporan BTN

Amali mengatakan PSSI saat ini akan lebih dahulu menunggu laporan dari BTN yang diketuai Sumardji yang sekaligus manajer Timnas Indonesia. Setelah itu, pihaknya baru akan melakukan evaluasi.

"Kami tunggu dulu laporan dari Ketua BTN sekaligus manajer. Baru kami ambil sikap. Kami belum tahu laporan seperti apa," kata Amali di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
