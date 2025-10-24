Update Ranking Liga Indonesia Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Selangor FC: Melesat, Langsung Geser Kuwait!

UPDATE ranking Liga Indonesia usai Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC akan diulas Okezone. Mengutip dari laman Footy Rankings, kemenangan atas Selangor FC membuat ranking Liga Indonesia naik satu posisi dari peringkat 22 ke 21 Asia!

Total sepanjang musim 2025-2026, Persib Bandung telah menghadirkan tambahan 4.283 poin bagi Liga Indonesia. Secara keseluruhan, Persib Bandung bikin Liga Indonesia naik tiga posisi dari peringkat 24 ke 21 Asia.

1. Performa di Kompetisi Antarklub Asia Pengaruhi Peringkat Liga Indonesia

Sekadar diketahui, performa di kompetisi antarklub Asia akan memengaruhi peringkat Liga Indonesia. Semakin jauh klub-klub Liga Indonesia melaju di kompetisi antarklub Asia, otomatis peringkat Liga Indonesia akan terdongkrak di ranking Asia.

Musim ini, pencinta sepakbola Tanah Air menaruh harapan kepada dua klub yang finis di posisi satu dan dua Liga 1 2024-2025, Persib Bandung dan Dewa United. Persib Bandung menggila di tiga laga awal Grup G AFC Champions League 2 2025-2026

Setelah ditahan Lion City Sailors FC 1-1, Maung Bandung menang 2-0 atas Bangkok United dan Selangor FC. Persib Bandung bahkan hampir menang atas Lion City Sailors FC jika tidak dibobol di akhir laga.

Berkat hasil positif ini, Persib Bandung kini duduk di puncak klasemen dengan tujuh angka. Persib Bandung unggul satu poin atas Bangkok United di posisi dua. Jika posisi ini bertahan hingga akhir, Persib Bandung akan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

Bagaimana dengan Dewa United? Dewa United tergabung di Grup E AFC Challenge Cup 2025-2026 bersama Phnom Penh Crown (Kamboja), Tainan City (Taiwan) dan Shan United (Myanmar). Turnamen mulai digelar akhir pekan ini.