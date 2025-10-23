Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 2-0 atas Selangor FC: Masih Bertahan di Peringkat 10!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |22:14 WIB
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 2-0 atas Selangor FC: Masih Bertahan di Peringkat 10!
Suasana laga Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

UPDATE ranking Liga Indonesia setelah Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC menarik untuk dibahas. Pasalnya berkat kemenangan di matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 tersebut, perolehan poin Liga Indonesia.

Meski poin bertambah, posisi Liga Indonesia wilayah Timur Asia masih di peringkat 10. Kabar baiknya, jumlah poin Liga Indonesia mulai menjauh dari Kamboja yang berada di posisi 11.

1. Kemenangan Penting untuk Posisi Liga Indonesia

Hasil kemenangan 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis (23/10/2025) malam WIB, tak hanya menjadi kabar baik untuk Persib, tetapi juga untuk keseluruhan Liga Indonesia. Pasalnya berkat kemenangan atas klub Malaysia itu, persib menyumbang poin penting bagi ranking koefisien AFC Liga Indonesia, atau yang kini dikenal Super League.

Berdasarkan laporan dari Footy Ranking, posisi Liga Indonesia sejatinya masih tertahan di peringkat 10 Wilayah Timur Asia. Hanya saja, yang sebelumnya Indonesia memiliki poin sebesar 19.549, kini bertambah menjadi 20.549.

“Tidak ada perubahan pada pertandingan hari ini, namun perkirakan banyak perubahan selama AFC Challenge League minggu depan,” bunyi cuitan @FootyRanking, dikutip Kamis (23/10/2025).

Adam Alis di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
Adam Alis di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Kini Indonesia meninggalkan Kamboja yang di urutan 11 dengan 19.350 poin. Lalu Liga Indonesia juga makin mendekati Hong Kong yang berada di posisi 9 dengan 22.933 poin.

2. Kabar Baik untuk Indonesia

Terus bertambahnya poin di ranking kompetisi AFC itu jelas akan berdampak terhadap kuota partisipasi klub-klub Indonesia di kompetisi antarklub Asia di masa depan. Dengan berada di peringkat 10 wilayah Timur, Liga Indonesia secara resmi bisa mengirim dua perwakilan langsung ke AFC Champions League 2.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/trofi_piala_dunia.jpg
Drawing Piala Dunia Berantakan Total hingga Diulang, Bikin FIFA Kelabakan! Begini Kisahnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement