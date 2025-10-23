Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 2-0 atas Selangor FC: Masih Bertahan di Peringkat 10!

UPDATE ranking Liga Indonesia setelah Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC menarik untuk dibahas. Pasalnya berkat kemenangan di matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 tersebut, perolehan poin Liga Indonesia.

Meski poin bertambah, posisi Liga Indonesia wilayah Timur Asia masih di peringkat 10. Kabar baiknya, jumlah poin Liga Indonesia mulai menjauh dari Kamboja yang berada di posisi 11.

1. Kemenangan Penting untuk Posisi Liga Indonesia

Hasil kemenangan 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis (23/10/2025) malam WIB, tak hanya menjadi kabar baik untuk Persib, tetapi juga untuk keseluruhan Liga Indonesia. Pasalnya berkat kemenangan atas klub Malaysia itu, persib menyumbang poin penting bagi ranking koefisien AFC Liga Indonesia, atau yang kini dikenal Super League.

Berdasarkan laporan dari Footy Ranking, posisi Liga Indonesia sejatinya masih tertahan di peringkat 10 Wilayah Timur Asia. Hanya saja, yang sebelumnya Indonesia memiliki poin sebesar 19.549, kini bertambah menjadi 20.549.

“Tidak ada perubahan pada pertandingan hari ini, namun perkirakan banyak perubahan selama AFC Challenge League minggu depan,” bunyi cuitan @FootyRanking, dikutip Kamis (23/10/2025).

Adam Alis di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Kini Indonesia meninggalkan Kamboja yang di urutan 11 dengan 19.350 poin. Lalu Liga Indonesia juga makin mendekati Hong Kong yang berada di posisi 9 dengan 22.933 poin.

2. Kabar Baik untuk Indonesia

Terus bertambahnya poin di ranking kompetisi AFC itu jelas akan berdampak terhadap kuota partisipasi klub-klub Indonesia di kompetisi antarklub Asia di masa depan. Dengan berada di peringkat 10 wilayah Timur, Liga Indonesia secara resmi bisa mengirim dua perwakilan langsung ke AFC Champions League 2.