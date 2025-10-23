Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 Kelar Laga Persib Bandung vs Selangor FC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |21:30 WIB
Persib Bandung kuasai puncak klasemen sementara AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung kuasai puncak klasemen sementara AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
KLASEMEN sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 kelar Laga Persib Bandung vs Selangor FC menarik untuk dibahas. Pasalnya berkat kemenangan yang diraih Maung Bandung atas Selangor FC, pada Kamis (23/10/2025) malam WIB, tim asuhan Bojan Hodak tersebut sukses memuncaki klasemen Grup G!

Seperti yang diketahui, dua laga matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2025-2026 digelar di waktu yang bersamaan. Persib berjumpa Selangor FC, sementara laga lainnya ada klub Thailand, Bangkok United yang ditantang wakil Singapura, Lion City Sailors.

1. Persib Menang 2-0

Laga Persib melawan perwakilan Malaysia, Selangor FC, berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib berhasil tampil luar biasa dan menang 2-0.

Dua gol Persib dicetak oleh Adam Alis di menit 29 dan gol penalti Andrew Jung pada menit ke-66. Dengan kemenangan atas Selangor FC, Maung Bandung berhasil mengoleksi 7 poin, yang mana hal tersebut mengantarkan mereka ke puncak klasemen Grup G.

Sementara Selangor FC berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Karena masih menyisakan tiga laga lagi, Selangor secara hitung-hitungan masih bisa lolos ke babak 16 besar.

Adam Alis di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
Adam Alis di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Pasalnya dua tim teratas di Grup B berhak lolos ke babak selanjutnya. Jadi, Persib yang kini memimpin dengan 7 poin jelas menjadi modal yang baik untuk menghadapi tiga laga tersisa.

2. Bangkok United Raih 3 Poin Penting

Pada laga lainnya, Bangkok United yang diperkuat Pratama Arhan juga menang dengan skor tipis 1-0 atas Lion City Sailors. Meski Arhan tak dimainkan, klubnya tersebut berhasil mempertahankan tiga poin penting di BG Stadium, Bueng Yitho, Thailand.

 

