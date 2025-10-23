KLASEMEN sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 kelar Laga Persib Bandung vs Selangor FC menarik untuk dibahas. Pasalnya berkat kemenangan yang diraih Maung Bandung atas Selangor FC, pada Kamis (23/10/2025) malam WIB, tim asuhan Bojan Hodak tersebut sukses memuncaki klasemen Grup G!
Seperti yang diketahui, dua laga matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2025-2026 digelar di waktu yang bersamaan. Persib berjumpa Selangor FC, sementara laga lainnya ada klub Thailand, Bangkok United yang ditantang wakil Singapura, Lion City Sailors.
Laga Persib melawan perwakilan Malaysia, Selangor FC, berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib berhasil tampil luar biasa dan menang 2-0.
Dua gol Persib dicetak oleh Adam Alis di menit 29 dan gol penalti Andrew Jung pada menit ke-66. Dengan kemenangan atas Selangor FC, Maung Bandung berhasil mengoleksi 7 poin, yang mana hal tersebut mengantarkan mereka ke puncak klasemen Grup G.
Sementara Selangor FC berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Karena masih menyisakan tiga laga lagi, Selangor secara hitung-hitungan masih bisa lolos ke babak 16 besar.
Pasalnya dua tim teratas di Grup B berhak lolos ke babak selanjutnya. Jadi, Persib yang kini memimpin dengan 7 poin jelas menjadi modal yang baik untuk menghadapi tiga laga tersisa.
Pada laga lainnya, Bangkok United yang diperkuat Pratama Arhan juga menang dengan skor tipis 1-0 atas Lion City Sailors. Meski Arhan tak dimainkan, klubnya tersebut berhasil mempertahankan tiga poin penting di BG Stadium, Bueng Yitho, Thailand.