Hasil Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026: Menang 2-0, Maung Bandung Kuasai Puncak Klasemen!

BANDUNG – Persib Bandung berhasil menang atas Selangor FC di matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, pada Kamis (23/10/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tim berjuluk Maung Bandung itu tepatnya menang dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Persib dicetak oleh Adam Alis (29’) dan gol penalti Andrew Jung (66’). Dengan tambahan 3 poin itu, Persib kini memimpin Grup G dengan tujuh poin. Sedangkan Selangor FC di dasar klasemen karena mengoleksi 0 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib bisa dikatakan tampil dominan dalam pertandingan yang berlangsung di Bandung tersebut. Terlihat, pasukan Bojan Hodak itu kerap menyerang dari sisi kiri pertahanan Selangor FC.

Meski Thom Haye tak dimainkan, lini tengah Persib tetap bermain begitu apik. Marc Klok mampu menjalankan tugasnya dengan baik karena kerap mengalirkan bola ke lini depan Maung Bandung.

Eliano Reijnders yang dimainkan sebagai fullback kanan pun secara luar biasa tampil bersinar. Meski bukan posisi terbaiknya, bintang Timnas Indonesia itu mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik.

Setelah beberapa kali mencetak peluang emas, gol yang ditunggu baru tercipta di pertengahan babak pertama. Berawal dari umpan menusuk Marc Klok, Adam Alis berlari sendirian di wilayah lawan.

Eliano Reijnders di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Adam Alis pun sempat diganggu bek lawan, namun ia tetap melepaskan tembakan terukur yang tak dapat diantisipasi kiper klub Malaysia tersebut, yakni Sikh Izhan. Persib pun memimpin 1-0 di menit 29.

Setelahnya, Persib masih terus menguasai pertandingan. Meski begitu, Selangor FC bukan tanpa perlawanan.

Beberapa kali gawang Persib kawalan Teja Paku Alam terancam. Beruntung, lini pertahanan Persib bermain baik hingga akhir tak kebobolan dan skor 1-0 bertahan sampai babak pertama berakhir.