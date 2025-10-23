Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Selangor FC: Pangeran Biru Memimpin 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |20:04 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Selangor FC: Pangeran Biru Memimpin 1-0
Pemain Persib Bandung, Adam Alis. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung berhasil memimpin 1-0 atas Selangor FC di babak pertama matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, pada Kamis (23/10/2025) malam WIB. Tim berjuluk Pangeran Biru itu berhasil memimpin berkat gol dari Adam Alis.

Adam alis mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-29. Tentunya keunggulan 1-0 itu menjadi bekal yang baik untuk Persib sebelum memainkan babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib bisa dikatakan tampil dominan dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung tersebut. Terlihat, pasukan Bojan Hodak itu kerap menyerang dari sisi kiri pertahanan Selangor FC.

Meski Thom Haye tak dimainkan, lini tengah Persib tetap bermain begitu apik. Marc Klok mampu menjalankan tugasnya dengan baik karena kerap mengalirkan bola ke lini depan Maung Bandung.

Eliano Reijnders yang dimainkan sebagai fullback kanan pun secara luar biasa tampil bersinar. Meski bukan posisi terbaiknya, bintang Timnas Indonesia itu mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik.

Adam Alis
Adam Alis

Setelah beberapa kali mencetak peluang emas, gol yang ditunggu baru tercipta di pertengahan babak pertama. Berawal dari umpan menusuk Marc Klok, Adam Alis berlari sendirian di wilayah lawan.

Adam Alis pun sempat diganggu bek lawan, namun ia tetap melepaskan tembakan terukur yang tak dapat diantisipasi kiper klub Malaysia tersebut, yakni Sikh Izhan. Persib pun memimpin 1-0 di menit 29.

 

Halaman:
1 2
      
