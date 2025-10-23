Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Persib Bandung vs Selangor FC: Adam Alis Cetak Gol, Maung Bandung Unggul 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |19:51 WIB
Hasil Persib Bandung vs Selangor FC: Adam Alis Cetak Gol, Maung Bandung Unggul 1-0
Pemain Persib Bandung, Adam Alis. (Foto: Instagram/adamalis93)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung untuk sementara unggul 1-0 atas Selangor FC di menit 30, pada matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, pada Kamis (23/10/2025) malam WIB. Keunggulan tim berjuluk Maung Bandung itu bisa tercipta berkat gol dari Adam Alis.

Berawal dari umpan menusuk Marc Klok, Adam Alis berlari sendirian di wilayah lawan. Meski sempat diganggu bek lawan, Adam Alis mampu melepaskan tembakan terukur yang tak dapat diantisipasi kiper klub Malaysia tersebut, yakni Sikh Izhan.

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Eliano Reijnders, Patricio Matricardi, Federico Barba, Julio Cesar; Adam Alis, Marc Klok; Luciano Guaycochea, Berguinho, Uilliam Barros; Andrew Jung.

Cadangan: Adam Przybek, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Beckham Putra, Wiliam Marcilio, Febri Hariyadi, Alfeandra Dewangga, Hamra Hehanussa, Frans Putros, Saddil Ramdani, Fitrah Maulana, Ramon Tanque.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646115/iran-dan-haiti-lolos-ke-piala-dunia-2026-tapi-masuk-daftar-larangan-as-apa-yang-akan-terjadi-upl.webp
Iran dan Haiti Lolos ke Piala Dunia 2026 tapi Masuk Daftar Larangan AS, Apa yang Akan Terjadi?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Masuk, AS Trencin Langsung Bikin Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement