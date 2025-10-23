Hasil Persib Bandung vs Selangor FC: Adam Alis Cetak Gol, Maung Bandung Unggul 1-0

BANDUNG – Persib Bandung untuk sementara unggul 1-0 atas Selangor FC di menit 30, pada matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, pada Kamis (23/10/2025) malam WIB. Keunggulan tim berjuluk Maung Bandung itu bisa tercipta berkat gol dari Adam Alis.

Berawal dari umpan menusuk Marc Klok, Adam Alis berlari sendirian di wilayah lawan. Meski sempat diganggu bek lawan, Adam Alis mampu melepaskan tembakan terukur yang tak dapat diantisipasi kiper klub Malaysia tersebut, yakni Sikh Izhan.

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Eliano Reijnders, Patricio Matricardi, Federico Barba, Julio Cesar; Adam Alis, Marc Klok; Luciano Guaycochea, Berguinho, Uilliam Barros; Andrew Jung.

Cadangan: Adam Przybek, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Beckham Putra, Wiliam Marcilio, Febri Hariyadi, Alfeandra Dewangga, Hamra Hehanussa, Frans Putros, Saddil Ramdani, Fitrah Maulana, Ramon Tanque.