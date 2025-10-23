Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026

Link live streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 ada di akhir artikel ini (Foto: AFC)

BANDUNG – Klik di sini! Link live streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 ada di akhir artikel ini.

Duel Persib Bandung vs Selangor FC itu merupakan matchday 3 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/10/2025) pukul 19.15 WIB.

1. Modal Positif

Jelang pertandingan ini, Persib mendapat modal positif. Mereka berhasil menaklukkan PSBS Biak 3-0 di kandang lawan dalam lanjutan Super League 2025-2026.

Hal serupa turut dirasakan Selangor FC. Klub berjuluk Gergasi Merah itu menang telak 4-0 atas Negeri Sembilan di ajang Piala FA Malaysia 2025-2026.

2. Bertolak Belakang

Namun, kondisi kedua tim bertolak belakang jika bicara AFC Champions League 2 2025-2026. Persib saat ini duduk di posisi dua klasemen Grup G dengan nilai empat dari dua pertandingan.

Sedangkan, Selangor terhempas ke posisi juru kunci dengan nilai nol dari dua laga. Mereka butuh segera meraup poin jika ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur.