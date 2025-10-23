Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |18:11 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026
Link live streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 ada di akhir artikel ini (Foto: AFC)
A
A
A

BANDUNG – Klik di sini! Link live streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 ada di akhir artikel ini.

Duel Persib Bandung vs Selangor FC itu merupakan matchday 3 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/10/2025) pukul 19.15 WIB.

1. Modal Positif

Persib Bandung vs Lion City Sailors FC (Foto: AFC)

Jelang pertandingan ini, Persib mendapat modal positif. Mereka berhasil menaklukkan PSBS Biak 3-0 di kandang lawan dalam lanjutan Super League 2025-2026.

Hal serupa turut dirasakan Selangor FC. Klub berjuluk Gergasi Merah itu menang telak 4-0 atas Negeri Sembilan di ajang Piala FA Malaysia 2025-2026.

2. Bertolak Belakang

Namun, kondisi kedua tim bertolak belakang jika bicara AFC Champions League 2 2025-2026. Persib saat ini duduk di posisi dua klasemen Grup G dengan nilai empat dari dua pertandingan.

Sedangkan, Selangor terhempas ke posisi juru kunci dengan nilai nol dari dua laga. Mereka butuh segera meraup poin jika ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.jpg
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Masuk, AS Trencin Langsung Bikin Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement