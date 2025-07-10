Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga Oxford United vs Arema FC di Piala Presiden 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |12:43 WIB
Marselino Ferdinan siap ancam Arema FC di Piala Presiden 2025. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan mencetak gol di laga Oxford United vs Arema FC di Piala Presiden 2025? Sesuai jadwal, Oxford United akan menantang Arema FC di laga kedua Grup A Piala Presiden 2025 yang dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Kamis (10/7/2025) pukul 19.30 WIB.

Oxford United berada di atas angin jelang duel nanti malam. Dibilang begitu karena The Us -julukan Oxford United- hanya perlu skor imbang untuk finis sebagai juara Grup A sekaligus lolos ke final.

Oxford United menang 6-3 atas Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Di laga pertama, Oxford United menggila saat menantang Liga Indonesia All Star. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 6 Juli 2025, Oxford United menang 6-3.

Sementara Arema FC membuang kesempatan meraih tiga poin saat bersua Liga Indonesia All Star pada Selasa, 8 Juli 2025. Setelah unggul 2-0, Arema FC harus puas ditahan 2-2 sang lawan.

1. Marselino Ferdinan Ancam Arema FC

Setelah jadi cadangan melawan Liga Indonesia All Star, sekarang waktu yang tepat bagi pelatih Oxford United Gary Rowett memainkan Marselino Ferdinan sejak awal laga. Bukan tanpa alasan Marselino Ferdinan berpotensi menjadi andalan.

Sewaktu berkarier bersama Persebaya Surabaya di Liga Indonesia, Marselino Ferdinan sering menjadi ancaman Arema FC. Dari dua pertemuan, pesepakbola 20 tahun itu mengemas satu gol dan dua assist.

 

Halaman:
1 2
      
