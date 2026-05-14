Piala Presiden 2026: Panggung Raksasa 64 Klub Liga 4 dari 38 Provinsi Dimulai!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |15:56 WIB
Trofi Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)
JAKARTA – Gelaran Piala Presiden 2026 siap menggebrak panggung sepak bola nasional dengan merangkul klub-klub akar rumput dari seluruh pelosok negeri. Turnamen edisi kedelapan ini mencetak sejarah dengan melibatkan 64 klub Liga 4 yang mewakili 38 provinsi di Indonesia.

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyebut kompetisi itu menjadi salah satu panggung terbesar bagi perkembangan sepak bola grassroot di Tanah Air. Kehadiran klub dari berbagai daerah dinilai memperlihatkan pemerataan pembinaan sepak bola nasional.

Erick menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan drawing turnamen tersebut. Mantan pemilik Inter Milan itu menilai Piala Presiden menjadi bukti sepak bola dapat menjadi alat pemersatu bangsa.

"Keterlibatan 64 klub dari 38 provinsi di Piala Presiden tahun ini adalah bukti sepakbola jadi alat pemersatu dan harus dibangun dari akar rumput," ujar Erick dikutip dari rilis resmi PSSI, Kamis (14/5/2026).

1. Alat Pemersatu Bangsa

Erick juga menyampaikan terima kasih kepada Maruarar Sirait yang terus mengawal pelaksanaan turnamen sejak edisi pertama. Menurutnya, konsistensi penyelenggaraan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem sepak bola nasional.

Drawing Piala Presiden 2026 telah digelar pada Rabu, 13 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 64 klub Liga 4 Nasional dibagi ke dalam 16 grup, mulai dari Grup A hingga Grup P.

Pertandingan fase grup akan berlangsung secara serentak di 16 kota berbeda di Indonesia. Seluruh laga dijadwalkan berlangsung mulai 30 Mei hingga 11 Juni 2026.

Erick menegaskan pembangunan sepak bola nasional tidak hanya berfokus pada level elite. Dia ingin kualitas klub di Indonesia juga dapat dibandingkan dengan negara lain melalui sistem pembinaan yang berjenjang.

Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Kami berpikir bagaimana sepakbola ini tidak hanya dibangun dari grassroot, tapi kita juga harus melakukan benchmarking kualitas klub kita dengan negara-negara lain. Juara-juara dari Piala Bupati, Walikota, hingga Gubernur, semuanya bermuara di Piala Presiden. Ini adalah wadah bagi klub-klub yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan grassroot kita," papar Erick.

2. Peluang Emas Talenta Muda

Turnamen ini juga menjadi kesempatan besar bagi pemain muda dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka. Klub-klub dari ujung barat hingga timur Indonesia kini memiliki panggung nasional untuk bersaing dan berkembang.

 

