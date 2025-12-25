Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Ilija Spasojevic Rela Tak Digaji Persib Bandung demi Tampil di Piala Presiden 2015

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |16:30 WIB
Kisah Ilija Spasojevic Rela Tak Digaji Persib Bandung demi Tampil di Piala Presiden 2015
Ilija Spasojevic saat baru bergabung dengan Persib Bandung. (Foto: Okezone)
A
A
A

LOYALITAS seorang pemain terhadap klub sering kali diuji dalam masa-masa sulit. Salah satu cerita paling ikonik di sepak bola Indonesia datang dari penyerang naturalisasi, Ilija Spasojevic.

Pemain yang kini membela Bhayangkara FC tersebut mengenang kembali momen haru saat dirinya bersikeras membela Persib Bandung di turnamen Piala Presiden 2015, meski tanpa jaminan gaji maupun fasilitas.

Dalam sebuah wawancara terbaru, pemain yang akrab disapa Spaso ini mengungkapkan dirinya sempat merasa khawatir saat rekan-rekan setimnya mulai dipanggil untuk berlatih, namun ia sendiri belum dihubungi oleh pelatih Bandung kala itu, yakni Djadjang Nurdjaman (Djanur).

“Saya telepon sama teman-teman di Persib, katanya mau mulai latihan. Wah oke saya tunggu telepon dari coach Djanur waktu itu.Tapi tidak ada. Saya kaget,” ungkap Spasojevic di akun youtube Sport77, dikutip Kamis (25/12/2025).

1. Rela Bermain untuk Persib

ilija spasojevic
ilija spasojevic

Rasa penasaran Spaso akhirnya terjawab setelah ia memberanikan diri menelepon Coach Djanur. Ternyata, alasan sang pelatih belum memanggilnya bukan karena masalah teknis, melainkan rasa sungkan terkait kondisi finansial klub saat itu. Persib tidak mampu menyediakan gaji, rumah, maupun kendaraan bagi pemain untuk ajang tersebut.

“Suatu hari saya telepon coach ‘Coach kenapa ini teman-teman sudah ditelepon, saya belum ditelepon? Apakah coach tidak percaya sama saya lagi?’ lalu dia bilang ‘Spaso bukan, saya sangat suka (Spaso) tapi saya malu, tidak ada gaji, tidak fasilitas, saya tidak tahu apakah kamu bersedia bermain’” lanjut cerita Spasojevic.

Dalam cerita yang disampaikan Spasojevic, Djanur mengingatkan bahwa untuk Piala Presiden 2015, Persib pun tak bisa menyediakan rumah dan mobil, namun bagi Spasojevic itu bukan masalah. Sebab ia mau bermain untuk Persib di Piala Presiden 2015.

 

Halaman:
1 2
      
