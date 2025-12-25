Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Maarten Paes dan Joey Pelupessy Resmi Gabung Persib Bandung pada Januari 2026?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |15:25 WIB
Maarten Paes dan Joey Pelupessy Resmi Gabung Persib Bandung pada Januari 2026?
Joey Pelupessy bersama Maarten Paes saat bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/joeypelupessy)
A
A
A

BANDUNG – Rumor transfer panas kini tengah menyelimuti Persib Bandung menjelang dibukanya jendela transfer tengah musim Super League 2025-2026. Menurut laporan dari akun @futboll.indonesiaa, dua nama bintang berlabel Timnas Indonesia, Maarten Paes dan Joey Pelupessy, santer dikabarkan selangkah lagi akan merapat ke pelukan Maung Bandung setelah disebut-sebut mencapai kesepakatan awal.

Langkah ambisius ini diambil manajemen Persib demi memperkuat kedalaman skuad dalam mengarungi jadwal padat di kompetisi domestik maupun babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

1. Strategi Manajemen

Pihak manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) mengakui mereka telah mengantongi daftar belanja pemain baru. Deputy CEO PT PBB, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan perburuan pemain telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Meski belum mau membuka identitas pemain secara gamblang, Adhitia memberikan sinyal positif terkait kehadiran pemain naturalisasi baru.

"Kita doakan saja. Keberhasilan dua pemain naturalisasi musim ini menjadi tolok ukur kami untuk mengulangi kesuksesan yang sama," ujar Adhitia.

Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)
Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)

Menariknya, Adhitia tidak menampik saat nama Joey Pelupessy dan Maarten Paes mencuat ke permukaan. Ia justru melontarkan pernyataan yang memicu rasa penasaran Bobotoh.

"Bisa saja rumor menyebut Joey Pelupessy, tapi yang datang justru Maarten Paes, kita tidak tahu. Yang pasti kami mencari yang terbaik," tambahnya.

 

