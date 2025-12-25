Curhat Bintang Persib Bandung Thom Haye Pertama Kali Natal Jauh dari Keluarga: Tidak Mudah, tapi Tetap Bersyukur

BINTANG Persib Bandung, Thom Haye, curhat di media sosial soal Natal 2025 yang harus dilaluinya dengan berjauhan dari keluarga. Dia akui bahwa momen ini terasa tidak mudah.

Tetapi, Thom Haye tetap bersyukur akan semua hal yang datang ke kehidupannya. Dia pun berusaha memetik pelajaran penting soal momen-momen berharga bersama orang terkasih.

1. Natal Jauh dari Keluarga

Ya, Thom Haye harus tetap berada di Bandung saat perayaan Natal 2025 jatuh pada hari ini, Kamis (25/12/2025). Pasalnya, dia harus membela Persib Bandung dalam waktu dekat.

Dengan begitu, Thom Haye harus berjauhan dengan keluarga saat Natal. Ini jadi pertama kalinya Haye tak merayakan Natal bersama keluarga.

Sebelumnya, Haye memang kerap berkarier di Eropa sehingga masih bisa berdekatan dengan keluarga yang berada di Belanda. Tetapi musim ini, dia ambil langkah berbeda dalam kariernya karena memutuskan membela klub Indonesia, Persib Bandung.

“Pertama kali merayakan Natal tanpa orang-orang terkasih dan jauh dari mereka. Meskipun tidak mudah, periode ini juga membuatku menyadari sesuatu yang berharga,” tulis Haye dalam unggahannya di Instagram @thomhaye.

“Rasa syukur tumbuh ketika kita benar-benar merenung. Aku bersyukur atas kehadiran orang-orang dalam hidupku, dekat dan jauh, dan atas semua yang telah diberikan tahun ini,” lanjutnya.

“Semoga semua orang menikmati liburan yang menyenangkan dan tahun baru yang penuh dengan peluang baru, kesehatan yang baik, dan momen-momen yang bermakna,” ucap Haye.