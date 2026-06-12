Piala Presiden Jadi Modal Shin Tae-yong Bangun Kekuatan Persija Jakarta Jelang Musim Baru

Turnamen Piala Presiden akan jadi modal Shin Tae-yong dalam membangun kekuatan Persija Jakarta jelang musim baru (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, memastikan timnya akan tampil di Piala Presiden 2026. Lewat ajang itu, pihaknya akan mendiskusikan soal kekuatan musim depan bersama pelatih anyar Shin Tae-yong.

Shin berambisi membawa Persija lebih baik dari musim sebelumnya. Pada Super League 2025-2026, Rizky Ridho dan kawan-kawan menempati posisi ketiga.

1. Ambil Bagian di Piala Presiden

Prapanca mengatakan, Persija akan berpartisipasi dalam Piala Presiden sebagai persiapan tim. Namun, ia belum mengetahui jadwal pasti pelaksanaan ajang tersebut.

"Tentunya memang setiap tahun kami selalu ada Piala Presiden, cuma yang saya tahu hari ini formatnya akan berubah,” aku Prapanca, dikutip Jumat (12/6/2026).

“Dan tentunya kami sudah kasih komitmen untuk ikut berkontribusi di Piala Presiden," sambung pria berkacamata itu.

“Tapi jadwalnya saya belum tahu pastinya, belum keluar. Yang pasti ada, formatnya saya juga belum tahu seperti apa," tukas Prapanca.