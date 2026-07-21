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Geber Persiapan Persib Bandung, Igor Tolic Ungkap Rencana Rotasi dan Turunkan Pemain Muda di Piala Presiden 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |20:26 WIB
Geber Persiapan Persib Bandung, Igor Tolic Ungkap Rencana Rotasi dan Turunkan Pemain Muda di Piala Presiden 2026
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menggeber persiapan jelang Piala Presiden 2026 (Foto: Persib Bandung)
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BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menggeber persiapan jelang Piala Presiden 2026. Ia mengungkap rencana untuk merotasi skuad dan menurunkan pemain muda di ajang tersebut.

Piala Presiden 2026 akan digelar 25 Juli hingga 6 Agustus. Persib tergabung di Grup A bersama dengan Arema FC, DPMM (Brunei Darussalam), dan Tampines Rovers (Singapura).

1. Kesiapan

Skuad Persib Bandung latihan jelang musim 2026 2027 (Dok Persib)

Tolic mengatakan seluruh jajaran pelatih bekerja intensif untuk memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai. Hal tersebut agar timnya siap tempur dalam turnamen pramusim sebagai persiapan musim 2026-2027.

"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan. Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," kata Tolic dilansir dari laman Persib, Selasa (21/7/2026).

Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan tim pelatih sangat detail dalam memantau perkembangan fisik para pemainnya. Menurutnya, kondisi fisik yang prima akan membuat permainan lebih mudah menjalankan latihan taktikal.

Piala Presiden 2026 juga akan dimaksimalkan Skuad Maung Bandung untuk memberikan menit bermain pemain muda. Mereka memang butuh jam terbang untuk semakin berkembang.

 

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