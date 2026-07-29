Hasil Babak Pertama Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Tertinggal 1-2

SURABAYA – Persija Jakarta tengah tertinggal dari klub Thailand, Port FC, di babak pertama matchday kedua Grup B Piala Presiden 2026, Rabu (29/7/2026) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, tim asuhan Shin Tae-yong itu tepatnya tertinggal 1-2.

Gol Port FC di babak pertama tersebut dicetak oleh kapten Port FC, Peeradol Chamrasamee di menit 18 dan Issam Abdallah pada menit ke-40, sedangkan Persija memperkecil ketertinggalan via Arlyansyah (42’). Tentunya Persija wajib melakukan perubahan jika ingin membalikkan keadaan di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija tampil menekan sejal awal pertandingan. Hal itu wajar mengingat pada laga pertama melawan Persebaya Surabaya, tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut kalah dengan skor 0-1.

Kendati demikian, justru Port FC yang berhasil mencetak gol pertama. Berawal dari kesalahan umpan Aqil Savik, bola yang dibuang justru jatuh ke kaki pemain lawan.

Skuad Port FC di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)

Dengan cepat Port FC lakukan serangan balik dan membuat lini pertahanan Macan Kemayoran kelimpungan. Pada akhirnya Peeradol mampu melepaskan tendangan kencang dari luar kotak penalti dan membuat Port FC unggul 1-0.

Skor tersebut bertahan hingga babak pertama nyaris berakhir. Port FC pun sempat menggandakan keunggulan berkat aksi Issam di menit 40 usai memanfaatkan kemelut di mulut gawang Persija.