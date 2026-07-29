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Port FC vs Persija Jakarta, Misi Radovan Vankov Lupakan Blunder Lawan Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |14:14 WIB
Port FC vs Persija Jakarta, Misi Radovan Vankov Lupakan <i>Blunder</i> Lawan Persebaya Surabaya
Bek Persija Jakarta, Radovan Vankov, bertekad bangkit dari kesalahan saat melawan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 (Foto: Instagram/@persija)
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SURABAYA – Bek Persija Jakarta, Radovan Vankov, bertekad bangkit dari kesalahan saat melawan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Ia siap membantu tim membangun pertahanan yang kukuh saat menghadapi Port FC.

Duel Port FC vs Persija Jakarta merupakan matchday dua Grup B Piala Presiden 2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Gol Bunuh Diri

Persebaya vs Persija di Piala Presiden 2026 (Instagram/@officialpersebaya)

Di laga pertama, Persija kalah 0-1 dari Persebaya, Minggu 26 Juli 2026 malam WIB. Vankov berandil besar dalam kekalahan itu lantaran mencetak gol bunuh diri!

Sang bek mengakui debutnya memang belum memuaskan dalam laga melawan Persebaya. Akan tetapi, Vankov berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. 

“Saya pikir kami harus saling mendukung sebagai sebuah tim agar tampil tangguh di lini belakang dan bermain semaksimal mungkin untuk mencatatkan clean sheet,” aku Vankov, dikutip dari laman resmi klub, Rabu (29/7/2026).

“Dengan pertahanan yang solid dan mampu menjaga nirbobol, tim akan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar. Para penyerang pun menjadi lebih percaya diri. Bahkan jika mereka kehilangan bola, mereka yakin lini belakang tidak akan kebobolan,” sambung bek berusia 30 tahun itu.

 

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