Hasil Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026: Menang 2-0, Singo Edan Susul Persib Bandung ke Semifinal

BANDUNG – Arema FC sukses menumbangkan klub Brunei Darussalam, DPMM FC di laga pamungkas Grup A Piala Presiden 2026. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (31/7/2026), tim berjuluk Singo Edan itu tepatnya menang dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Arema FC dicetak oleh Gustavo Rodrigues di menit 35 dan 45+1. Berkat kemenangan itu, Arema FC mengakhiri fase grup dengan koleksi enam poin.

Raihan 6 poin itu sudah cukup untuk mengamankan tiket semifinal sekaligus menyusul Persib Bandung yang lebih dahulu memastikan kelolosan.

Persaingan di Grup A kini hanya menyisakan perebutan posisi juara grup. Persib Bandung akan finis di puncak klasemen apabila mampu meraih kemenangan atau hasil imbang saat menghadapi Tampines Rovers pada laga yang berlangsung mala mini, pukul 19.30 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung bermain terbuka dan berupaya mengambil kendali permainan. Meski demikian, hingga 15 menit pertama belum ada peluang bersih yang benar-benar mengancam gawang masing-masing.

DPMM FC sempat memberi tekanan melalui mantan pemain Arema FC, Dalberto, pada menit ke-24. Namun, upaya penyerang asal Brasil itu masih mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arema FC, Muhammad Adi Satryo.

Arema FC vs DPMM FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Arema akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-35 lewat aksi Gustavo Henrique. Penyerang asal Brasil tersebut melepaskan tembakan keras yang gagal diantisipasi kiper DPMM FC, Muhammad Hamie, sehingga membawa Singo Edan unggul 1-0.

Keunggulan itu membuat Arema semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan. Menjelang turun minum, Gustavo Henrique kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol kedua pada menit ke-45.

Namun, gol tersebut harus dibayar mahal karena Gustavo Henrique mengalami cedera setelah proses mencetak gol. Pemain itu kemudian ditarik keluar, sementara babak pertama ditutup dengan keunggulan 2-0 untuk Arema FC.