Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Tertahan 0-0

BANDUNG – Persib Bandung untuk sementara bermain imbang tanpa gol melawan wakil Singapura, Tampines Rovers, pada paruh pertama laga pamungkas Grup A Piala Presiden 2026. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (31/7/2026), malam WIB, skuad berjuluk Maung Bandung itu sejatinya tampil lebih dominan, namun skor 0-0 tak berubah hingga babak pertama usai.

Menghadapi laga terakhir fase grup ini, pelatih Persib, Igor Tolic kembali melakukan rotasi dengan memadukan pilar senior dan pemain muda. Salah satu sorotan utamanya adalah kembalinya kepercayaan kepada pemain muda Rafi Rasyiq untuk turun sebagai starter secara beruntun.

Keputusan tersebut menjadi sinyal positif dari sang juru taktik terhadap perkembangan Rafi yang baru dipromosikan ke tim senior usai tampil menjanjikan di laga kontra DPMM FC sebelumnya.

Selain Rafi, komposisi starting eleven Maung Bandung turut diisi oleh pemain-pemain seperti Gakuto Notsuda dan Faris Abdul Hafid yang kali ini dipercaya tampil sejak menit pertama setelah sebelumnya kerap memulai laga dari bangku cadangan.

Sementara itu, penyerang anyar Mariano Peralta belum dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain karena masih harus menjalani program latihan individu guna memulihkan kondisi fisik serta proses adaptasi setibanya di Bandung.

Persib Bandung vs Tampines Rovers. (Foto: Instagram/persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Persib langsung mengambil inisiatif menyerang dan menciptakan peluang emas pertama pada menit ketujuh melalui sundulan Ramon Tanque yang memanfaatkan umpan silang akurat dari Faris Abdul Hafid.