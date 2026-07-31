Hasil Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Menang 1-0, Pangeran Biru Juara Grup!

BANDUNG – Persib Bandung berhasil menumbangkan klub Singapura, Tampines Rovers di laga pamungkas Grup A Piala Presiden 2026, pada Jumat (31/7/2026) malam WIB. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, skuad berjuluk Pangeran Biru itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan tipis berkat gol Balsa Sekulic di menit 81 itu pun sudah cukup untuk membuat Persib menjadi juara Grup A dengan hasil sempurna alias 9 poin. Selanjutnya di semifinal, skuad asuhan Igor Tolic tersebut akan melawan runner-up Grup B yang sampai saat ini masih diperebutkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit awal dibunyikan, Persib langsung mengambil inisiatif menyerang dan menguasai jalannya pertandingan. Peluang pertama hadir pada menit keenam melalui sundulan Ramon Tanque, tetapi bola masih melebar tipis di sisi kanan gawang Tampines Rovers.

Empat menit kemudian, Gakuto Notsuda kembali mengancam lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Namun, kiper Muhammad Zharfan mampu melakukan penyelamatan sehingga peluang tersebut hanya menghasilkan sepak pojok.

Tekanan Persib terus berlanjut sepanjang babak pertama dengan sejumlah peluang berbahaya. Pada menit ke-29, Ramon Tanque yang berdiri di depan gawang gagal memaksimalkan kesempatan setelah sepakannya masih mengenai kaki Muhammad Zharfan.

Persib Bandung vs Tampines Rovers. (Foto: Instagram/persib)

Meski mendominasi penguasaan bola dan terus menggempur pertahanan lawan, Persib belum mampu memecah kebuntuan hingga laga memasuki menit ke-35. Tampines Rovers juga kesulitan mengembangkan permainan karena rapatnya tekanan yang diberikan tuan rumah.

Menjelang turun minum, Adam Alis sempat melepaskan tendangan keras yang mengarah ke gawang Tampines Rovers. Akan tetapi, Muhammad Zharfan kembali tampil sigap sehingga babak pertama berakhir tanpa gol.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tetap tinggi dengan kedua tim saling melancarkan serangan. Tampines Rovers tampil lebih berani menekan, tetapi lini belakang Persib mampu meredam setiap peluang yang datang.