Hadiah Juara Piala Presiden 2026 Naik Jadi Rp8 Miliar!

Hadiah Juara Piala Presiden 2026 Naik Jadi Rp8 Miliar! (tangkapan layar Youtube PSSI TV)

JAKARTA - Hadiah untuk juara Piala Presiden 2026 menjadi Rp8 miliar. Awalnya, juara Piala Presiden 2026 akan mendapatkan hadiah senilai Rp6 miliar.

1. Hadiah Rp8 Miliar

Naiknya jumlah hadiah yang diberikan kepada juara turnamen pramusim tersebut lantaran positifnya pemasukan yang diterima panitia penyelenggara.

Ketua Steering Commitee Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, menjelaskan sekitar Rp70 miliar sudah terkumpul ke panitia.

"Sudah Rp70 miliar yang terkumpul ke panitia. Dari sponsor Piala Presiden pasti lebih dari Rp70 miliar," katanya di Surabaya, dilihat di akun Youtube PSSI TV, Minggu (2/8/2026).

Persebaya vs Persija di Piala Presiden 2026 (Instagram/@officialpersebaya)

Turnamen Piala Presiden diselenggarakan saat liburan pergantian musim. Turnamen pramusim ini hanya berlangsung beberapa hari.

"Mainnya tidak sampai 2 minggu tapi sponsornya mungkin mendekati Rp100 miliar. Karena yang masuk panitia Rp70 miliar yang ke tv pasti ada lagi," tuturnya.

Maruarar menegaskan, hadiah untuk juara Piala Presiden 2026 pun dinaikkan.

"Juara pertama hadiahnya tadinya hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa kita naikkan juara pertama juara Piala Presiden 2026 dari Rp6 miliar jadi Rp8 miliar," ujarnya disambut tepuk tangan hadirin yang hadir.