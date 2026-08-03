Jadwal Semifinal Piala Presiden 2026 Bocor, Persib Bandung vs Persija Jakarta Digelar Sore Hari!

TEKA-teki mengenai waktu pertandingan semifinal turnamen pramusim bergengsi Piala Presiden 2026 akhirnya terjawab sudah. Berdasarkan surat dari pihak panitia yang beredar, semifinal yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa 4 Agustus 2026, akan dimulai dengan laga Persib Bandung vs Persija Jakarta yang digelar sore hari, lalu diteruskan duel Persebaya Surabaya vs Arema FC malam harinya.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait telah mengumumkan markas Bali United akan menjadi venue dari semifinal dan final turnamen pramusim tersebut. Penetapan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal hingga final diambil setelah melalui proses koordinasi matang bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta pihak terkait.

Dalam sebuah kesempatan lewat sambungan telepon yang diunggah kanal YouTube PSSI TV pada Minggu 2 Agustus 2026, Maruarar sempat meminta persetujuan langsung dari Erick Thohir. Tanpa ragu, orang nomor satu di sepak bola Indonesia itu memberikan lampu hijau agar Bali dipilih menjadi pusat laga pamungkas.

1. Duel Klasik di Babak Semifinal

Tidak hanya meminta restu kepada PSSI, Maruarar Sirait juga memastikan kesiapan dari pihak pengelola stadion lokal. Melalui sambungan komunikasi yang sama, ia langsung mengonfirmasi kesediaan pemilik Bali United untuk mengemban tanggung jawab sebagai tuan rumah babak krusial tersebut.

Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026 (Foto: Instagram/@persija)

Seluruh rangkaian laga penentuan dari fase empat besar hingga perebutan takhta juara dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Babak semifinal sendiri rencananya akan digeber pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Persaingan menuju tangga juara dipastikan memanas menyusul lolosnya empat tim raksasa Tanah Air. Persib Bandung dan Arema FC melangkah ke semifinal sebagai wakil dari Grup A, sementara Persebaya Surabaya serta Persija Jakarta menyusul usai lolos dari persaingan Grup B.