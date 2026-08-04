Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2026, Rio Fahmi Pede Menang Clean Sheet

GIANYAR – Pemain bertahan Persija Jakarta, Rio Fahmi, menegaskan kesiapan penuh skuad Macan Kemayoran untuk tampil solid saat melawan Persib Bandung di semifinal Piala Presiden 2026. Demi mengamankan kemenangan, ia bahkan percaya diri Macan Kematoran tidak akan kebobolan!

Ya, pertemuan sarat gengsi antarkedua tim raksasa ini tersaji dalam babak semifinal Piala Presiden 2026. Pertandingan penentuan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Selasa (4/7/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Targetkan Clean Sheet

Rio Fahmi menyampaikan bahwa anggota tim bertekad memberikan penampilan terbaik di atas lapangan hijau. Upaya keras tersebut wajib dikerahkan agar Persija mampu memetik hasil maksimal dan melangkah mulus ke partai puncak, termasuk menang dengan tanpa kebobolan alias clean sheet.

"Yang pasti, seperti keinginan semua pemain, target kami adalah meraih clean sheet. Itu yang akan kami usahakan semaksimal mungkin," kata Rio Fahmi dalam konferensi pers, dikutip Selasa (4/8/2026).

Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026 (Foto: Instagram/@persija)

Pemain yang beroperasi di sektor bek kanan itu menyadari sepenuhnya Persib dihuni oleh barisan pemain berkualitas tinggi serta memegang status sebagai juara Super League dalam tiga musim berturut-turut. Kendati demikian, ia memastikan mentalitas skuad Macan Kemayoran tidak akan gentar menghadapi tantangan tersebut.

"Tentunya semua pemain dari tim lawan harus kami waspadai. Kami menghormati kualitas mereka," sambung Rio.