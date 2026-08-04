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Tak Hanya Menang, Rio Fahmi Ungkap Target Utama Persija Jakarta Jelang Lawan Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |01:01 WIB
Tak Hanya Menang, Rio Fahmi Ungkap Target Utama Persija Jakarta Jelang Lawan Persib Bandung
Pemain Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi. (Foto: Instagram/riofhm_)
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JAKARTA - Bek sayap Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi, membeberkan fokus serta kesiapan timnya menjelang laga sarat gengsi melawan Persib Bandung pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Menurutnya, sejak awal Persija menganggap Piala Presiden sebagai turnamen pramusim yang fokusnya adalah mempersiapkan tim untuk menyambut Super League 2026-2027.

1. Makna Turnamen Pramusim

Persija Jakarta akan bersua dengan Persib Bandung di semifinal Piala Presiden 2026. Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa (4/8/2026) mendatang.

Rio mengatakan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada laga semifinal. Namun, dia mengingatkan bahwa keikutsertaan Persija di Piala Presiden sejak awal merupakan bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026-2027.

Pemain berusia 24 tahun itu menilai turnamen pramusim menjadi kesempatan bagi tim untuk meningkatkan kualitas permainan sebelum kompetisi resmi dimulai. Oleh karena itu, setiap pertandingan dimanfaatkan sebagai proses membangun performa terbaik.

“Kami melihat ini sebagai turnamen pramusim. Jadi sejak awal tujuan kami adalah mempersiapkan tim agar lebih siap menghadapi kompetisi yang sesungguhnya (Super League 2026-2027),” ungkap Rio dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (3/8/2026).

Skuad Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)
Skuad Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)

Rio menambahkan, jeda waktu menjelang semifinal akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh pemain. Pemulihan kondisi fisik menjadi prioritas setelah menjalani rangkaian pertandingan yang menguras tenaga di fase grup.

2. Kesiapan Hadapi Macan Bandung

Menurutnya, kondisi kebugaran yang optimal akan menjadi modal penting agar Persija bisa tampil maksimal pada laga semifinal. Tim pelatih pun telah menyusun program pemulihan untuk memastikan kesiapan seluruh pemain.

 

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