Harapan Manajer Persija Jakarta Jelang Laga Krusial Kontra Persib Bandung di Semifinal Piala Presiden 2026

JAKARTA - Persija Jakarta menyatakan keseriusannya dalam menghadapi babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan mengutamakan evaluasi serta peningkatan kualitas permainan secara menyeluruh. Manajer tim, Ardhi Tjahjoko, menegaskan fokus utama Macan Kemayoran adalah mematangkan aspek taktik dan kedalaman skuad menyongsong musim baru.

1. Sambut Duel El Clasico Indonesia

Persija Jakarta memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai melewati fase grup dengan hasil yang cukup meyakinkan. Macan Kemayoran -julukan Persija- melaju ke semifinal sebagai runner-up Grup B dengan koleksi empat poin.

Raihan tersebut diperoleh dari satu kemenangan 4-1 atas PSMS, hasil imbang 2-2 melawan Port FC, serta kekalahan tipis 0-1 dari Persebaya. Di semifinal, Macan Kemayoran akan bersua dengan rival mereka yakni Persib Bandung.

Laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa (4/8/2026) mendatang. Meski duel sarat gengsi itu menjadi perhatian publik, Persija menegaskan fokus utama tetap berada pada pengembangan kualitas tim.

Macan Kemayoran ingin memanfaatkan setiap pertandingan untuk meningkatkan aspek teknis, mental, serta penyempurnaan skema permainan. Pendekatan tersebut dinilai penting sebagai bekal menghadapi kompetisi resmi musim 2026-2027.

Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026 (Foto: Instagram/@persija)

Ardhi Tjahjoko memberikan apresiasi kepada seluruh pemain dan tim pelatih atas perjuangan mereka sepanjang fase grup. Menurutnya, keberhasilan menembus semifinal menjadi pencapaian yang layak disyukuri sekaligus modal positif untuk menghadapi musim baru.

2. Apresiasi Manajemen

“Kami bersyukur bisa melaju ke semifinal Piala Presiden. Saya sangat mengapresiasi kerja keras para pemain dan tim pelatih yang telah mereka tunjukkan sejak awal persiapan hingga laga terakhir yang kami menangkan dengan skor 4-1,” kata Ardhi dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (4/8/2026).