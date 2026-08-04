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Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |10:25 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026, Klik di Sini!
Simak link live streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026 (Foto: Instagram/@persib)
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GIANYAR – Link live streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Anda bisa klik di akhir artikel ini.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta itu tersaji di semifinal Piala Presiden 2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Performa di Fase Grup

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Persib melaju ke semifinal Piala Presiden selaku juara Grup A. Maung Bandung menyapu bersih tiga kemenangan dengan skor 1-0 melawan Arema FC, DPMM FC (Brunei Darussalam), dan Tampines Rovers (Singapura).

Sementara, Persija melaju ke semifinal Piala Presiden sebagai runner up Grup B. Macan Kemayoran kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya, imbang 2-2 dengan Port FC, tapi menang telak 4-1 atas PSMS Medan.

Di atas kertas, performa Persib lebih meyakinkan. Pasalnya, armada Igor Tolic bisa meraup poin sempurna sembilan dan belum kemasukan sama sekali di Piala Presiden 2026.

Sedangkan, Persija seperti masih meraba-raba taktik Shin Tae-yong. Mereka selalu kebobolan plus lolos dengan bantuan Persebaya yang mengalahkan Port FC di pertandingan terakhir fase grup.

 

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