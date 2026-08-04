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Jadwal Final Piala Presiden 2026: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |22:54 WIB
Jadwal Final Piala Presiden 2026: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya!
Persib Bandung menantang Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026. (Foto: Persib.co.id)
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JADWAL Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar pada Kamis, 6 Agustus 2026 pukul 19.30 WIB.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- lolos ke final setelah menang 2-1 atas Persija Jakarta di semifinal. Sementara Persebaya Surabaya, menang dramatis 1-0 atas Arema FC di babak empat besar.

1. Igor Tolic Puji Mental Pemain Persib Bandung

Persib menang 2-1 atas Persija di semifinal Piala Presiden 2026. (Foto: Media Persija Jakarta)
Persib menang 2-1 atas Persija di semifinal Piala Presiden 2026. (Foto: Media Persija Jakarta)

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memuji mental anak asuhnya usai menekuk Persija Jakarta 2-1 di semifinal Piala Presiden 2026. Menurut Igor Tolic, kemenangan diraih berkat mentalitas kuat para pemain meski sudah kelelahan.

Persib Bandung membungkam Persija Jakarta 2-1 dalam babak semifinal yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa (4/8/2026) sore WIB. Persib Bandung tampil agresif sejak awal pertandingan dan mampu menguasai jalannya babak pertama.

 Keunggulan Maung Bandung dibuka melalui gol Uilliam Barros (22’) sebelum Balsa Sekulic (28’(P)) menggandakan skor lewat eksekusi penalti enam menit berselang. Memasuki babak kedua, Persib Bandung tidak lagi tampil seagresif pada 45 menit pertama. Persija Jakarta memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan intensitas serangan hingga akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui gol Kwon Chang-hoon pada menit ke-86.

Menurut Igor Tolic, kemenangan tersebut diraih melalui kerja keras seluruh pemain yang mulai mengalami penurunan kondisi fisik. Pelatih asal Kroasia itu menilai padatnya jadwal pertandingan mulai memberikan dampak terhadap performa tim.

 

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