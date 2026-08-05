Persib Bandung Lolos ke Final Piala Presiden 2026, Igor Tolic Doakan Anak Asuhnya Tetap Sehat

GIANYAR – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, berdoa agar anak asuhnya tetap sehat usai lolos ke Final Piala Presiden 2026. Ia pun tak tahu siapa saja yang akan dimainkan di partai puncak nanti.

Persib lolos ke final usai mengalahkan Persija Jakarta 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 4 Agustus 2026. Dua gol Pangeran Biru dicetak Uilliam Barros (22’) dan penalti Balsa Sekulic (28’). Macan Kemayoran hanya bisa membalas via Kwon Chang-hoon (86’).

1. Menurun

Tolic melihat anak asuhnya mulai menurun di babak kedua. Hal tersebut tidak terlepas dari jadwal padat yang harus dilalui Persib di Piala Presiden.

“Perihal pertandingan, di babak pertama Persib main dengan baik. Lalu di babak kedua, kami melihat semua pemain sudah mulai kelelahan sementara Persija mulai tampil lepas," kata Tolic usai laga, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (5/8/2026).

Ya, jadwal turnamen Piala Presiden memang sangat padat. Persib sendiri baru tiba di Gianyar, Bali, pada Senin 3 Agustus 2026 sore WIB dan harus bermain kurang dari 48 jam kemudian.

Hal itu tidak terlepas dari informasi yang simpang siur mengenai babak semifinal dan venue pertandingan. Sebab, ada dua partai empat besar mempertemukan dua kesebelasan yang punya rivalitas tinggi.