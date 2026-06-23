Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mudik ke Argentina, Bintang Persib Bandung Luciano Guaycochea Pilih Recharge Energi Bareng Keluarga

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |16:05 WIB
Mudik ke Argentina, Bintang Persib Bandung Luciano Guaycochea Pilih <i>Recharge</i> Energi Bareng Keluarga
Pemain Persib Bandung, Lucho Guaycochea. (Foto: Instagram/luchoguayco)
A
A
A

BANDUNG - Jeda kompetisi kasta tertinggi sepak bola Tanah Air dimanfaatkan betul oleh pilar asing Persib Bandung, Luciano Guaycochea, untuk pulang ke tanah kelahirannya. Gelandang berumur 34 tahun tersebut memilih Santa Rosa, La Pampa, Argentina, sebagai tempat ideal untuk melepas penat dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta sebelum Super League musim 2026-2027 dimulai.

Luciano mengaku tidak memiliki banyak agenda selama berada di Argentina. Baginya, momen libur menjadi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga besar setelah menjalani musim yang cukup padat bersama Persib.

“Aktivitas saya di masa libur kompetisi ini, saya berada di kampung halaman saya, Santa Rosa, La Pampa. Tidak banyak yang dilakukan sejujurnya, saya berlibur bersama keluarga saya, saat yang sama, saya juga pergi keluar mengunjungi teman-teman saya, mengunjungi seluruh keluarga saya, nenek, orangtua, sepupu-sepupu semua,” ungkap Luciano dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (23/6/2026).

1. Jaga Kebugaran di Argentina

Selain menikmati waktu bersama keluarga, gelandang asli Argentina tersebut tetap menjaga kondisi fisiknya selama masa liburan. Luciano tidak ingin kehilangan kebugaran sebelum kembali menjalani persiapan bersama Maung Bandung -julukan Persib.

Lucho Guaycochea. (Foto: Instagram/luchoguaycho)
Lucho Guaycochea. (Foto: Instagram/luchoguaycho)

Luciano juga menyempatkan diri mengunjungi akademi sepak bola milik pamannya yang berada di Santa Rosa. Aktivitas tersebut menjadi salah satu cara baginya untuk tetap dekat dengan dunia sepak bola.

“Saya juga datang sekali sehari ke akademi paman saya, untuk mengunjungi orang-orang dan juga melakukan latihan ringan. Pada malam hari, sering kalinya saya makan barbeque bersama teman-teman saya,” tutur Lucho -sapaan akrab Luciano Guaycochea.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/49/3225910/luciano_guaycochea_ingin_tampil_lebih_baik_untuk_persib_bandung_persibcoid-WNbt_large.jpg
Luciano Guaycochea Siap Lebih Tajam di Super League 2026-2027, Incar Lebih Banyak Gol untuk Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/49/3225980/sergio_castel-pRxN_large.jpg
Kontrak Habis, Persib Bandung Resmi Berpisah dengan Sergio Castel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/49/3225768/shin_tae_yong_tidak_mau_persija_jakarta_membuat_the_jakmania_kecewa-hZ4B_large.jpg
Tak Mau Kecewakan The Jakmania, Shin Tae-yong Janji Persija Jakarta Tampilkan Daya Juang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/49/3225581/shin_tae_yong_mengungkap_kiatnya_menghadapi_tekanan_besar_di_persija_jakarta-uA7n_large.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kiat Hadapi Tekanan Besar di Persija Jakarta
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/23/11/1720545/saat-prancis-hujan-rekor-di-laga-kedua-grup-i-piala-dunia-2026-ejr.webp
Saat Prancis Hujan Rekor di Laga Kedua Grup I Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_as_roma_gian_piero_gasperini.jpg
AS Roma Terancam Kehilangan Bintang, Boca Juniors Gerak Cepat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement