Mudik ke Argentina, Bintang Persib Bandung Luciano Guaycochea Pilih Recharge Energi Bareng Keluarga

BANDUNG - Jeda kompetisi kasta tertinggi sepak bola Tanah Air dimanfaatkan betul oleh pilar asing Persib Bandung, Luciano Guaycochea, untuk pulang ke tanah kelahirannya. Gelandang berumur 34 tahun tersebut memilih Santa Rosa, La Pampa, Argentina, sebagai tempat ideal untuk melepas penat dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta sebelum Super League musim 2026-2027 dimulai.

Luciano mengaku tidak memiliki banyak agenda selama berada di Argentina. Baginya, momen libur menjadi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga besar setelah menjalani musim yang cukup padat bersama Persib.

“Aktivitas saya di masa libur kompetisi ini, saya berada di kampung halaman saya, Santa Rosa, La Pampa. Tidak banyak yang dilakukan sejujurnya, saya berlibur bersama keluarga saya, saat yang sama, saya juga pergi keluar mengunjungi teman-teman saya, mengunjungi seluruh keluarga saya, nenek, orangtua, sepupu-sepupu semua,” ungkap Luciano dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (23/6/2026).

1. Jaga Kebugaran di Argentina

Selain menikmati waktu bersama keluarga, gelandang asli Argentina tersebut tetap menjaga kondisi fisiknya selama masa liburan. Luciano tidak ingin kehilangan kebugaran sebelum kembali menjalani persiapan bersama Maung Bandung -julukan Persib.

Lucho Guaycochea. (Foto: Instagram/luchoguaycho)

Luciano juga menyempatkan diri mengunjungi akademi sepak bola milik pamannya yang berada di Santa Rosa. Aktivitas tersebut menjadi salah satu cara baginya untuk tetap dekat dengan dunia sepak bola.

“Saya juga datang sekali sehari ke akademi paman saya, untuk mengunjungi orang-orang dan juga melakukan latihan ringan. Pada malam hari, sering kalinya saya makan barbeque bersama teman-teman saya,” tutur Lucho -sapaan akrab Luciano Guaycochea.