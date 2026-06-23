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Luciano Guaycochea Siap Lebih Tajam di Super League 2026-2027, Incar Lebih Banyak Gol untuk Persib Bandung!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |00:05 WIB
Luciano Guaycochea Siap Lebih Tajam di Super League 2026-2027, Incar Lebih Banyak Gol untuk Persib Bandung!
Luciano Guaycochea ingin tampil lebih baik untuk Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
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PEMAIN Persib Bandung Luciano Guaycochea siap memberikan kontribusi terbaik di Super League 2026-2027. Ia bertekad menjaga keseimbangan lini tengah Persib Bandung dan juga tajam dalam urusan mencetak gol.

1. Tak Puas dengan Performa di Persib Bandung

Pemain berposisi gelandang itu tidak puas dengan catatan golnya pada musim 2025-2026. Saat itu, pemilik nomor punggung 8 itu membukukan 5 gol dari 26 laga.

Luciano Guaycochea siap tampil lebih baik musim depan. (Foto: Instagram/luchoguaycho)
Luciano Guaycochea siap tampil lebih baik musim depan. (Foto: Instagram/luchoguaycho)

Luciano Guaycochea seharusnya mencetak banyak gol musim lalu. Namun, banyak peluang yang terbuang sia-sia. Ia bertekad tampil lebih baik dari musim lalu dengan evaluasi yang akan dilakukan.

"Ya, musim lalu saya membuat lima gol. Itu bukan hal yang buruk. Sayangnya, saya juga tak bisa membuat lebih banyak gol karena melewatkan banyak peluang," kata Luciano Guaycochea, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (22/6/2026).

 2. Luciano Guaycochea Berupaya Tampil Maksimal di Persib Bandung

Pemain 34 tahun itu menyadari mencetak gol bukan tugas utama pemain tengah, melainkan menjaga ritme permainan. Akan tetapi, ia punya karakteristik dalam membantu serangan.

Luciano Guaycochea tidak jarang juga turut membantu penyerangan tim Maung Bandung -julukan Persib- ke daerah pertahanan lawan. Gol pertamanya bagi tim tercipta pada laga kontra PSBS Biak pada 17 Oktober 2025.

 

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