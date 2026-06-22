Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea Mudik ke Argentina

GELANDANG Persib Bandung, Luciano Guaycochea, memilih mudik ke Argentina. Ia menghabiskan banyak waktu berkumpul dengan keluarga selama masa liburan.

Sebagaimana diketahui, Super League 2026-2027 baru akan bergulir pada awal September. Jadi, klub-klub kompetisi kasta teratas di tanah air belum memanaskan mesin kembali.

1. Kontribusi

Lucho -sapaan akrabnya- merupakan rekrutan Persib di awal musim 2025-2026. Ia cukup berkontribusi dengan catatan 26 kali penampilan plus 5 gol dan 2 assist di seluruh ajang.

Menurutnya, libur kompetisi dibalasnya untuk memberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk keluarga. Pasalnya, saat kompetisi sudah bergulir hal itu sangat sulit dilakukan apalagi jarak Indonesia dan Argentina cukup memakan waktu.

"Saya berada di kampung halaman, Santa Rosa, La Pampa. Jujur, tidak banyak yang bisa dilakukan selain seharian bersama keluarga. Kadang, saya keluar mengunjungi beberapa teman dan keluarga besar," kata Lucho dilansir dari laman Persib, Minggu (22/6/2026).