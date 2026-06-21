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Bantu Persib Bandung dan Borneo FC di Asia, I.League Siapkan Jadwal Khusus

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |01:15 WIB
Bantu Persib Bandung dan Borneo FC di Asia, I.League Siapkan Jadwal Khusus
I.League siap merancang jadwal khusus bagi Persib Bandung dan Borneo FC (Foto: I.League)
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JAKARTA – Operator Super League, I.League, berjanji akan membantu Persib Bandung dan Borneo FC yang akan mewakili Indonesia di kancah Asia. Jadwal khusus sudah disiapkan untuk kedua kesebelasan.

Direktur Kompetisi, Asep Saputra, menjelaskan Persib dan Borneo mendapatkan perhatian khusus karena tampil di kompetisi domestik dan internasional. Maung Bandung akan berlaga di Super League, League Cup, AFC Champions League Two (ACL 2), serta ASEAN Club Championship (ACC).

Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/liga1match)

Sementara itu, Borneo FC yang berstatus sebagai runner-up juga memiliki agenda padat pada musim depan. Pesut Etam akan berkompetisi di Super League, League Cup, AFC Challenge League, dan ACC.

"Kami sudah bertemu dengan Persib Bandung, kami sudah bertemu juga dengan Borneo FC di kantor I.League, kami membicarakan sebetulnya kondisi yang ada di musim kompetisi 2026-2027," kata Asep kepada media, termasuk Okezone di Kantor I.League, Sudirman, Jakarta, dikutip Minggu (21/6/2026).

1. Gambaran Kalender

Dalam pertemuan tersebut, I.League memaparkan gambaran kalender kompetisi musim depan kepada kedua klub. Hal itu termasuk jadwal pertandingan domestik hingga agenda Persib dan Borneo di turnamen level Asia.

"Jadi kami sudah memaparkan ini gambarannya kalendernya bagaimana, di mana matchday-nya untuk kompetisi dalam negeri, untuk tadi disebutkan untuk yang ACL atau Challenge termasuk Shopee Cup (ACC)," tambahnya.

Asep menyebut komunikasi dengan Persib dan Borneo menjadi langkah awal I.League dalam memberikan dukungan kepada dua wakil Indonesia tersebut. Harapannya, kedua klub bisa tetap tampil maksimal di kompetisi nasional maupun internasional.

Penyesuaian jadwal menjadi salah satu bentuk dukungan yang akan diberikan I.League kepada Persib dan Borneo. Terutama ketika kedua tim masih menjalani fase grup kompetisi Asia yang memiliki jadwal lebih mudah diprediksi.

 

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