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Masuk Grup Neraka di ACC, Igor Tolic Benahi Kekurangan Persib

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |01:09 WIB
Masuk Grup Neraka di ACC, Igor Tolic Benahi Kekurangan Persib
Masuk Grup Neraka di ACC, Igor Tolic Benahi Kekurangan Persib (Dok Persib)
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BANDUNG - Juara Super League 2025/26 Persib Bandung akan tampil musim depan di pentas ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027. Jelang tampil di  ajang tersebut pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, sudah memahami kekuatan hingga kekurangan timnya. 

1. Grup Neraka ACC

Pada ACC 2026-2027, Persib Bandung tergabung dalam Grup B. Persib tergabung bersama klub-klub juara di kawasan Asia Tenggara seperti Lion City Sailors FC (Singapura), Johor Darul Ta’zim (Malaysia), Cong An Ha Noi FC (Vietnam), Svay Rieng FC (Kamboja), Port FC (Thailand) dan pemenang play off antara Ezra FC (Laos) vs Shan United FC (Myanmar).

Igor Tolic. (Instagram/persib)
Igor Tolic. (Instagram/persib)

Igor Tolic mengatakan kompetisi ini adalah panggung besar yang akan menguji timnya, selain tampil di kancah Asia lainnya AFC Champions League Two (ACL 2). Tim-tim yang tampil di ACC adalah tim terkuat di kawasan regional. Tolic pun turut senang timnya bisa turut serta.  

“Ini merupakan kompetisi baru bagi kami yang mana nantinya mempertemukan tim-tim terkuat dari Asia Tenggara. Kami senang bisa bersaing di level tinggi dan berada di panggung besar ini,” ucap Igor, melansir laman ileague, Sabtu (20/6/2026). 

Persib akan segera memulai masa pramusim pada bulan Juli mendatang, Igor Tolic mulai mencatat apa yang jadi kekurangan skuatnya di musim sebelumnya. 

Diketahui, Igor Tolic adalah asisten pelatih Bojan Hodak saat juara dua musim terakhir. Ia menjadi orang yang sangat mengetahui bagaimana kekuatan dan kedalaman timnya saat ini. 

 

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