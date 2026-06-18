Kapten Persib Bandung Marc Klok Manfaatkan Libur untuk Pemulihan Cedera

BANDUNG – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, mengungkapkan tengah menjalani pemulihan cedera. Jeda kompetisi ini menjadi kesempatan emas buatnya untuk kembali bugar.

Klok menyebut jeda kompetisi menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pemulihan setelah menjalani rangkaian pertandingan panjang. Pemain bernomor punggung 23 itu ingin memastikan kondisinya kembali prima sebelum memasuki agenda pramusim.

1. Prioritas

Menurut Klok, proses pemulihan cedera menjadi salah satu prioritas utama selama masa libur. Ia terus menjalankan program agar bisa kembali berada dalam kondisi terbaik.

"Untuk waktu libur, saya pakai buat istirahat dan recovery. Untuk recovery cedera saya yang sudah lama ada, aku dorong terus di libur sekarang," kata Klok dilansir dari laman resmi Persib, Kamis (18/6/2026).

Selain menjaga kondisi tubuh, pemain naturalisasi Indonesia itu juga memanfaatkan waktu senggang untuk menikmati momen bersama keluarga. Baginya, waktu di luar lapangan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sebagai pesepak bola profesional.