HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Raih Penghargaan Pelatih Terbaik Liga Inggris 2025-2026

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |11:02 WIB
Mikel Arteta Raih Penghargaan Pelatih Terbaik Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Laman Resmi Arsenal)
PENANTIAN panjang itu akhirnya terbayar lunas. Mikel Arteta resmi dinobatkan sebagai Barclays Manager of the Season untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah berhasil membawa Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris musim 2025-2026. Selamat!

Bagi jutaan Gooners di seluruh dunia  termasuk Indonesia, momen ini bukan sekadar penghargaan individu. Ini adalah konfirmasi bahwa proyek besar yang dibangun Arteta sejak Desember 2019 benar-benar berbuah hasil. 

Penyebab Arsenal Tidak Dapat Hadiah Uang Usai Juara Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@emirates)

1. Mengakhiri Puasa 22 Tahun 

Pencapaian ini sangat bersejarah bagi The Gunners, karena selama 22 tahun setelah gelar liga terakhir mereka di musim 2003-2004, saat skuad "The Invincibles" milik Arsene Wenger menyelesaikan musim tanpa sekalipun menelan kekalahan. 

Dilansir dari situs resmi ArsenalNews, Arteta mengalahkan nama-nama besar dalam daftar nominasi, termasuk Pep Guardiola, Andoni Iraola, Keith Andrews, Regis Le Bris, dan Michael Carrick untuk meraih penghargaan bergengsi ini. 

Pencapaian ini semakin istimewa karena Arteta menjadi manajer pertama dalam sejarah yang memenangkan Premier League bersama klub yang juga pernah ia bela sebagai pemain setelah membela Arsenal dari 2011 hingga 2016. 

Kesuksesan Arsenal musim ini bukan keberuntungan semata. The Gunners mencatat clean sheet di 19 dari 38 pertandingan dan hanya kebobolan 27 gol, keduanya merupakan statistik terbaik di liga sepanjang musim. 

Tak sampai disitu saja, Arsenal juga tercatat memimpin klasemen hampir sepanjang musim, bertengger di puncak hampir seluruh pekan kecuali pada Oktober lalu dan kini menembus final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. 

 

