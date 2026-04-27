ATMOSFER panas semifinal Liga Champions 2025-2026 semakin terasa dengan hadirnya salah satu duel penuh gengsi dan paling ditunggu: Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Munich. Pertandingan leg pertama ini akan digelar di Parc des Princes pada Rabu 29 April 2026 dan disiarkan langsung pukul 01.55 WIB.

Pertemuan ini menjadi pertarungan rivalitas yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. PSG datang dengan kepercayaan diri tinggi usai kemenangan meyakinkan 0-3 atas Angers di Ligue 1.

PSG saat menyingkirkan Liverpool di perempatfinal Liga Champions 2025-2026 (Foto: PSG)

Sementara itu, Bayern Munich menunjukkan mental baja setelah menang dramatis 4-3 atas Mainz di lanjutan Bundesliga 2025-2026. Namun, jika melihat perjalanan di Liga Champions musim ini, Bayern Munich tampil nyaris sempurna.

Pasukan Vincent Kompany mencatatkan 11 kemenangan dari 12 pertandingan, hanya sekali tergelincir saat kalah 1-3 dari Arsenal. Meski begitu, Bayern Munich tak boleh lengah.

PSG jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Bermain di hadapan publik sendiri, mereka punya ambisi besar untuk memutus dominasi Bayern Munich sekaligus membuka jalan mempertahankan trofi Liga Champions.